「長照」是許多家庭最重要的助手之一。因其協助面向多元，例如：專業照顧、交通接送、環境改造與喘息服務，既能節省荷包，又能達到不錯效果。對於許多家庭而言，確是一大福音。

以筆者家中為例，家母中風住院，開刀後需要復健，因此與復健科的緊密合作，在此得到良好照顧，家母恢復情況相當不錯。入院近一個月，我深深感受目前醫療體系，乃是病人、家屬、醫方三種面向的意見與行動，必須有效整合，才能達到最大效果。因此，我搜尋相關醫療知識，並與醫師、護理師討論，例如被動關節運動，以及之後的PAC計畫、長照2.0應當如何進行，並且在醫院志工的協助下，讓家屬面對家人罹病，仍能在一定程度保持鎮定與冷靜，思考應當如何解決問題，並調整觀念，成為一種學習的功課，而不把病情當作是無可奈何的事情。

隨著家人病情，而要聘請看護，進而接觸相關資訊後，我則感受到運用長照與聘請看護，彼此之間仍有部分空間，需要更周全的考慮；單憑個人力量，實在有限。這時邀請個案管理師（簡稱個管）、照顧管理專員（簡稱照管）、居家服務單位督導與居家照顧服務員（簡稱居服員）、社工的介入，加上家庭成員彼此討論，尋求妥善折衷的處理方式，無疑十分重要。如此來說，從「主要承擔者」變成「共同承擔者」，能將責任分散；從「個人戰」轉成「團體戰」，則是戰力加強。將可以運用的照顧資源有效連結起來。

因為，對於部分照顧者來說，日復一日的照顧付出，是非常沉重的壓力；長照雖有喘息服務可供協助，以中風病人的家屬為例，可能只是杯水車薪。如果聘請本國看護或外籍看護，雖然可以解決照顧人力的問題，但是每個月的薪水支付，則是不可承受之重。如此看來，長照功用也有它的侷限。

根據衛生福利部資料指出：每人需長照時間約7.3年；中華民國家庭照顧者關懷總會也提到：每位照顧者花在照顧的時間一生是9.9年、一天是13.6小時。勞動部2016年的統計數據則告訴我們：台灣1,153萬勞動人口中，有231萬的人因為需要照顧家人，而影響了工作。以上數據都帶給我們一種警訊：在高齡社會，長照有效運用與執行，勢必降低對國家發展的阻礙或衝擊，這是非常重要的「國安議題」。

至於，剛剛提到可能對於中風家屬，甚至是所有臥床、坐輪椅病人，則是沒有辦法提供完善服務，這是政府接下來理當思考的解決方案。正如上述所說，這是十分重要的國安議題。在進行長照改革的同時，我們也要鼓勵家屬，積極尋求資源，與所在單位的個照、照管、居服員、社工進行溝通對話，讓長照不再是可見卻不知從何運用，讓長照變成你我身旁的好朋友。長照是共同的、團體的需求導向，希望能更多深入民心，讓國家發展因此得以降低可能的衝擊，甚至因此而提升政府的工作效能，人民對於健康資源的運用得以有更周全且正確的認識。

換句話說，長照資源的運用已成為刻不容緩的重要議題，即使媒體不斷宣導，但是實際上使用長照資源的民眾反而有限。當然，有效宣導仍是需要持續推行；另外，使用者對於長照能夠提供的幫助，究竟瞭解多少，又能實際獲得幫助多少，希望政府部門與民間單位能夠進行對話，透過不斷溝通，瞭解人民想要的幫助，達到目前資源下最好的成效。

這就與上述所說醫療團隊、個管、照管、居服員、志工等等面向緊密結合起來，我們知道長照是共同團體的需求導向，家庭是小團體，進而向外逐步延伸，結合家庭外的許多小團體，終將成為頗具規模的大團體，整合的資源與力量，勢必相當可觀。同時也可以比較明白民眾對於長照資源的需求到哪裡？實際需要的幫助在哪裡？都是政府部門值得留意的部分。而且，也可以充分利用大數據，將不同長照個案的需求與困境，進行整合分析，利用科技將可以適度解決民眾在長照方面的問題。有待醫療、社福、科技跨部門的溝通協調，逐步得到妥善解決。

※本文轉載自： 元氣網醫病平台