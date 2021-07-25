魏崢，1950年生於彰化員林，彰化高中畢業後進入國防醫學院，1974年畢業後留學美國，1982年取得紐約哥倫比亞大學的醫學博士，他專攻心血管外科，回台後擔任國防醫學院外科教授及三軍總醫院心臟外科主任，1988年他進行台灣首例成功的心臟移植手術聲名遠播，接著做了首例自體心臟移植修補心臟後壁破裂手術及為兩歲幼童換心等開創性手術，1990年獲頒中華民國十大傑出青年。1994年他轉任財團法人振興醫院外科主任，之後升任副院長（1995），之後再升任院長（1996）。在振興醫院，魏崢率領他的心臟外科團隊，在1996年執行亞洲首例全人工心臟移植，將鄭國材博士自製的鳳凰式全人工心臟植入病人身上，後來又做了心臟和腎臟聯合移植的世界首例成功個案，1988年他擔任「財團法人器官捐贈基金會」的董事長，推動國內器官捐贈的風氣。2010年魏崢率心臟移植團隊，前往越南協助該國首例換心手術，台灣成為亞洲第一個心臟移植技術輸出的國家，他也成為國際注目的心血管外科專家，世界各地尋求幫助的病患紛紛前來台灣的振興醫院求醫！

魏崢的知名度高當然求醫者不乏重要人物，譬如2013年他就曾為胡志強施行心臟冠狀動脈的繞道手術，又2017年台泥董事長辜成允於晶華酒店跌倒送馬偕急救，之後辜家請和信及振興的專家和馬偕三方會診，本來和信及馬偕認為暫不適合轉院應等血腫消除才開刀，但魏崢建議轉振興試看能否開刀，經家屬決定轉往振興，但最後仍確定不能開刀，辜成允急救無效而辭世於振興醫院。此外人氣太大也有麻煩，魏崢在完成首例人工心臟移植（鄭國材自製的人工心臟）時，衛生署以他們未經申請人體試驗就直接進行手術，違反醫療法而開罰6萬元，但魏崢以人命關天無法等待為由提出辯解，此案雖不影響他日後繼續行醫幫助需要心臟移植手術的病人，但鄭國材博士卻很失望離台前往美國，放棄了繼續從事人工心臟開發的研究。魏崢後來又率領振興團隊，開發出鈦金屬人工血管接環，使用在主動脈剝離的個案，可大幅提高手術成功率而減少病人的死亡，這次發明就在2005年通過美國藥物食品管理局（FDA）的許可上市，也是台灣首件通過FDA許可上市的植入性心血管器材，可見魏崢對心血管外科是有重大的貢獻！

魏崢不只是打造振興醫院的心血管外科成為台灣心臟手術的重鎮，他的換心手術已累計超過500例，獨步全台灣，救活過無數的病人。他還積極參予公益，擔任「財團法人癌症基金會董事」、「財團法人思源教育基金會董事」、「財團法人董氏基金會常務董事」、「財團法人新生命基金會董事長」、「財團法人器官捐贈移植登錄中心董事」、「財團法人心臟醫學研究發展基金會董事長」、「振興醫療財團法人董事」等職務。在專業領域他除了個人傑出的表現，他也奉獻於「中華民國心臟學會」擔任常務理事協助會務，提攜教導許多年輕優秀的醫師，2006年他獲選為國防醫學院傑出校友實至名歸。他雖已年過七十，仍發揮活到老學到老的精神，把AI導入振興醫院，和年輕醫師一齊上課求新，他的精神令人感佩！



魏崢(右4)一手打造振興醫院心臟醫學中心。圖／擷自振興醫院網站

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集