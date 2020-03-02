武漢肺炎是新興瘟疫，在疫苗和特效治療藥物問世前，隔離或避免密集接觸是阻止擴散的有效方法。高雄「雙媽」繞境活動要舉辦一個月，有挑戰政府防疫的公權力，也顯見台灣政治人物幾乎與宮廟文化掛勾之深。圖／取自大甲鎮瀾宮臉書

媒體報導，公衛學者認為高雄的雙媽遶境沒有理由繼續下去，從周邊國家的經驗來看，一旦聚會群體中有疑似個案，或確診個案爆發開來，傳染的速度非常快，要隔離檢驗的人會多到沒辦法負荷，一定會壓垮公衛體系。

另報導中部宮廟28日在台中豐原樂天宮舉辦祈天彌災法會，祈求武漢肺炎快離開地球！在遶境活動「鑽轎底」照片中，發現參與者都沒有「戴口罩」防疫，其理安在？

2019年11月出版《思想被宰制的福爾摩沙》一書指出，台灣三月瘋媽祖、四月迎王爺，成為台灣民俗信仰節日的盛典。假藉神力「鑽轎腳」可以獲得媽祖庇佑消災解厄保平安，是宰制無知地方鄉民的巫術信仰。

「雙媽」繞境衝擊防疫

事實上，武漢肺炎是一種新興瘟疫，在疫苗和特效治療藥物問世之前，隔離或避免密集接觸是阻止瘟疫大範圍擴散的一個有效方法。高雄「雙媽」繞境活動要舉辦一個月，有挑戰政府防疫的公權力，也顯見台灣政治人物幾乎與宮廟文化掛勾之深。

由人類與瘟疫鬥爭歷程留下的經驗教訓，只有依靠科學進步和嚴密有秩序的公共衛生管理機制，才能有效地控制瘟疫流行，並最終消滅傳染病。宗教信仰和各種毫無科學依據的荒誕行徑，絲毫無助於瘟疫的防治。由此可見，中部宮廟「祈天彌災法會」是安定人心，還是用神力來趕走武漢肺炎，引人深思。