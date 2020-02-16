武漢肺炎（新型冠狀病毒COVID-19）疫情來勢洶洶，中央流行疫情指揮中心今（16）日公布，出現首例死亡個案，中部60多歲男性，無出國旅遊史，也非已知病例密切接觸者，指揮官陳時中證實，屬於社區感染，為及早發現疑似個案及防堵病毒於社區及醫療院所傳播，指揮中心今天啟動加強社區監測方案，對3類對象擴大採檢。

指揮中心今天宣布，啟動加強社區監測方案，監測對象包括：一、14天內有國外旅遊史(包含新加坡、泰國及日本及其他國家)或曾接觸來自國外有發燒或呼吸道症狀人士接觸史，且醫師高度懷疑COVID-19感染之發燒或呼吸道症狀個案。

二、發燒/呼吸道症狀群聚現象者；三、「抗生素治療3日未好轉且無明確病因」、「群聚事件個案」或「醫護人員」的肺炎個案。

指揮中心表示，自今年2月12日起，針對1月31日起通報流感併發重症個案、社區上呼吸道監測個案、及上呼吸道等群聚事件個案的檢體檢驗結果為陰性者，均需檢驗武漢肺炎。

指揮中心指出，經醫師判斷無須住院的民眾，將請其返家自主健康管理，於接獲通知檢驗結果前，須留在家中，不可外出，同時於發病後14日內落實自主健康管理應注意事項。指揮中心也提醒，醫師收治有懷疑送驗個案時，應採取飛沫及接觸防護措施。