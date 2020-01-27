一個傳道者在神學院讀書時，一定會上「系統神學」的課程，這種課程會談到有關「上帝」這個課題，特別是「基督教教義學」、「護教學」等課程，為的是要幫助學生畢業後當傳道者時，可以明白如何教導信徒認識基督宗教信仰中最重要、最中心的對象──生命的主宰上帝。

坦白說，上這些課程往往會讓學生感覺很枯燥乏味。除非教課的老師可以用很實際的生活經驗舉例說明，否則多數學生往往會提一個問題：傳福音需要講這麼艱澀的要理嗎？

後來，當我畢業去農村教會傳道牧會時，我終於發現神學院開這種課確實很重要，因為每當信徒遇到生命的困境，特別是面對死亡的苦難時，他們會問：「真的有上帝嗎？」、「祂在哪裡？」、「為什麼我祈禱時，祂都沒有回應？」、「為什麼上帝會讓我遇到這麼痛苦的事？」

我也會遇到信徒讀聖經時提出這樣的問題：「耶穌既然是上帝差遣到世界來的救主，上帝為什麼要讓他死在十字架上？」、「為什麼耶穌被釘在十字架上時會大聲呼喊，問上帝為什麼要離棄他？」、「如果說上帝是愛，為什麼要讓信祂的人受到苦難？這對信仰有什麼意義呢？」類似這樣的問題都有一個共同點：到底有沒有上帝？若是有，祂是一位怎樣的上帝？

早期的基督教會流傳著兩個信仰觀念，一是：上帝住在天上，祂很忙，要管理整個祂所創造的宇宙萬物，沒有時間管人世間的事。因此，才會差派耶穌到世界上來。祂有答應凡是信耶穌的人，就會得救。二是：人的生命有兩大部分，就是靈魂和肉體。當一個人信了耶穌之後，他的靈魂就已經得救了，因此，這個人活著的肉體跟他的靈魂沒有關係。

因為有上述兩種觀念，將之併在一起，就形成一個行為：我們已經因為信耶穌而得救了，所以無論我們的身體做什麼事，都與我們得救的靈魂沒有關係，於是有人去做許多違背社會道德規範的事。但若是連最基本的道德規範都無法遵行，就沒有所謂的基督教信仰可言。使徒保羅就是因為聽到哥林多教會有信徒是這樣浪蕩不羈，非常生氣地說：「你們是上帝的殿，上帝靈住在你們裡面。因此，要是有人毀壞了上帝的殿，上帝一定要毀滅他；因為上帝的殿是神聖的，你們自己就是上帝的殿。」（哥林多前書3:16-17）

使徒保羅的這番話，清楚地說出一點：透過信耶穌，上帝已經和信的人的生命連結在一起了。保羅甚至說了這樣的警語：「你們不知道你們的身體就是聖靈的殿嗎？這聖靈住在你們裡面，是上帝所賜的。你們不屬於自己，而是屬於上帝，因為他用重價買了你們。所以，你們要用身體來榮耀上帝。」（哥林多前書6:19-20）

從上述兩段經文就可以看出，從早期教會的基督徒到現今時代的基督徒都有類似的問題一再出現：對上帝的認知並沒有進步多少，因為同樣的問題依舊存在。特別是現在這個非常講究科技的時代，許多人心裡認為，有那麼一天，上帝會被人的科技所取代。甚至有科學家預言：有一天當人能夠複製人類時，就可取代上帝對人生命的主權。

人們對上帝的認知有這樣的偏差，正是陶恕牧師書寫這本書的主要原因。在整本書中，主要談及聖經所介紹我們認識的上帝，就是「全能的上帝」、「全在的上帝」、「全知的上帝」這三大主題，然後從這三大主題延伸論及有關上帝的各種屬性。

在每個論點中，陶恕牧師一再提醒我們：想用自己有限的能力去「證明」上帝，是很愚蠢的一件事。因此，陶恕牧師說不用尋找，上帝就在我們的身邊。就像〈約翰一書〉的作者所說的：「沒有人看見過上帝，但我們若彼此相愛，上帝就在我們的生命裡，而他的愛藉著我們完全實現了。」（約翰一書4:12）

其實，這句話正好回應了耶穌對門徒所說的：「如果你們彼此相愛，世人就知道你們是我的門徒。」（約翰福音13:35）這些話都說出了一個正確重要信仰的認知：上帝不需要我們去證明祂是否存在。要認識上帝，最重要的就是用謙卑的心，從認識我們生命的軟弱開始，這樣會比較容易接近上帝。這也是陶恕在這本書中最想要表達的一個生命和信仰態度。

此外，這本書的構成也別出心裁。從第一章談到「為何要正確地認識神」開始，直到最後一章「神的主權」，每章都有個特點：用簡短而誠摯的祈禱開始，用名人寫給神的話語作為結束。在理性的闡述之外，增添了真誠細膩的情感，更能激發讀者去沉思關於神的信息，並且和神建立更深層的關係。

這是一本很值得想要學習認識上帝的人閱讀的一本好書。不但值得基督徒看，也是非基督徒認識基督信仰的入門經典。