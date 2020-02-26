鎮瀾宮董事長顏清標指出，遶境將如期舉行，但縮小規模，取消起駕宴、媽祖之光晚會。圖／擷取自鎮瀾宮臉書

針對外界憂心媽祖遶境活動成為防疫破口，希望鎮瀾宮廟方考慮取消遶境活動。鎮瀾宮歷經協調，董事長顏清標與副董事長鄭銘坤今天上午對外說明指出，遶境將如期舉行，但縮小規模，包括取消起駕宴、媽祖之光晚會、祝壽大典等，捐3000萬防疫。若中央明令禁止，他們也會配合。

大甲媽祖9天8夜遶境預計3月19日起駕，為期9天8夜，全長340多公里，橫跨台中、彰化、雲林、嘉義等縣市，因各國傳出大型聚會導致武漢肺炎疫情大蔓延，外界擔心遶境成為防疫破口，爭論不休。顏清標日前公開喊話，要大家免驚，副董事長鄭銘坤甚至說出，「如果封城就不辦繞境。」

昨日，疫情中心指揮官陳時中也對大型遶境活動表達憂心，行政院院長蘇貞昌及內政部長徐國勇都出面喊話，希望廟方謹慎考量。鎮瀾宮董事長顏清標今天上午親自表示，將照常舉辦大甲媽遶境，但縮小活動。

顏清標表示，媽祖遶境百年未曾中斷，為讓落實防疫，今年在大甲席開1300桌「起駕宴」取消，而預計於起駕前一晚的「媽祖之光晚會」取消，祝壽大典也取消，相關文武陣頭與參與人數會精簡，錂轎腳等活動也不辦，盼大家共體時艱。

他強調，鎮瀾宮會將所有節省下來的費用，包含遊覽車、餐食、住宿等，提撥捐贈新台幣3千萬元給疫情指揮中心，為台灣盡一份心力。

他說，現在距離遶境起駕的日期，還有20多天，將繼續密切注意疫情的發展，也會全力配合政府的政策，如果政府說要取消就會取消。至於連日接到民眾謾罵電話，顏清標呼籲民眾要理性，不要四處放話。