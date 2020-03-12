美國國務院3月11日發佈2019年度國別人權報告，美國國務卿蓬佩奧在報告發佈會直接點名批評中國、伊朗、委內瑞拉和古巴這四個國家的人權紀錄。他再度開嗆中國，直指中共對新疆維吾爾族的迫害是「世紀汙點」。

美國之音引述蓬佩奧的談話指出，生命權、自由權和追求幸福的權利並不只屬於美國人。它們屬於任何地方的每一個人。這份人權報告揭示了中國、伊朗、委內瑞拉和古巴的幾個侵犯人權的案例。

蓬佩澳特別點名中國，他說，報告提到中國任意或非法殺害、強迫失蹤、酷刑、任意拘留，對記者、律師、博客作家、持不同政見者、上訪者及其家人的人身攻擊和刑事起訴，言論審查和強制性生育限制政策等。

蓬佩奧還提到了中國維權人士王美余的案子。他說：追求更美好未來的中國公民遭遇暴力。7月，王美餘站在派出所外呼籲實行選舉。員警逮捕了他。不到三個月後，他的妻子接到了一個電話，說他已經死了。她從未得到過任何解釋，反而是被帶去要求辨認一具傷痕累累的身體。幾乎已經認不出來是他了。

報告還提及中國政府對新疆的政策，稱當局在新疆強迫拘禁100多萬信仰伊斯蘭教的維吾爾族、哈薩克族和吉爾吉斯族等少數民族穆斯林。對此，蓬佩奧說，它（中國當局）將信教的少數群體囚禁在集中營裡，這是其歷史上一貫對信教者反感的一部分，中共在新疆的惡劣行跡是個「世紀汙點」。

報告稱，中共官員加強對新疆維吾爾自治區(新疆)穆斯林少數民族成員的大規模拘留運動，集中營內的安全官員虐待、折磨或殺害被拘留者。中國當局對宗教信仰的打壓不僅發生在新疆和西藏等少數民族聚居區，而是遍及全國。

蓬佩奧還提到了中國政府對公民的大規模監控行為，中國公安部在全國範圍內動用了數千萬個監控攝影頭對普通民眾進行監控。人權組織表示，當局越來越依賴攝影機和其他形式的監控來監控和恐嚇持不同政見者、宗教領袖和追隨者、藏族人和維吾爾族人。其中包括面部識別和步態識別視頻監控，使警方不僅可以監控情況，還可以快速識別人群中的個人。

關於香港的部分則提及2019年6月開始的反送中運動，報告指出，香港的人權問題主要包括員警對示威者和被拘押者的暴行；任意逮捕；對和平集會和結社自由的實質性干涉；以及對政治參與的限制。報告還批評港府拒絕對示威期間發生的所謂員警暴行進行特別調查的廣泛呼聲，以及港府繼續依賴獨立的監警會(IPCC)來審查針對警方的指控。