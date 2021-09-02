人，要生為一家人，無法自己選擇。但是能夠結為夫妻，則要靠緣分及兩人的努力，而能夠白頭偕老，共組圓滿的家庭，除了需要彼此相親相愛，更需要互信互諒，彼此容忍。

我在兒童時期，初一十五隨慈母禮拜新竹市內大小廟宇，母親茹素念佛，讓我在佛教的家庭長大。

我的同修照芳，在幼兒園時就常隨祖母聆聽台灣首位以台語（閩南語）弘法的斌宗法師講經，小學時每週末在家廟（證善堂）聆聽印順法師講經，週日早晨還送早餐供養印順導師，比我更早有殊勝的佛緣。

我們兩人都在新竹師範附屬小學（竹師附小）就學，我早她兩屆。高梓校長實施地方自治教育，班級稱為里。五六年級時，我擔任節儉里里長（班長），照芳擔任忠孝里里長。我六年級時，獲選為模範生，並被推選為市長。所以照芳對我有些印象。我們的訓導主任林戊堃老師是照芳的舅舅。

附小畢業，我進入省立新竹中學（竹中）念書，接受辛志平校長的五育並重教誨，前後六年。照芳的父親周炳煌醫師在新竹市西門街開業，是桃竹苗的兒科名醫。他擔任竹中校醫。也為我們上衛生健康的課。記得有一次他問同學們如果有小蟲跑進耳朵內，要如何處理？我舉手回答：「灌水。」他說：「對，不過更好是灌麻醉藥水。」我們兩個人都留下印象。我在竹中有優異的學業表現，最後在高三畢業第一名保送台大醫學院，周校醫也留有印象。

我進入台大醫學院醫科當學生，後來照芳也進入醫學院護理系就讀。醫學院有新竹學生的校友會，每年會有聚會。周醫師也常來參加校友會的聚餐。我就更有機會與周醫師及他的千金照芳見面。新竹同鄉在台北聚會，倍感親切。1964年八月，我們兩人同時畢業。照芳的舅舅，林戊堃老師突然想到我這位小學的學生，就找雙方家長提親，促成了我們的姻緣。照芳進入醫學院護理系當助教，並到神經精神科病房兼任護理師工作。1965年我服完兵役回到台大醫院神經精神科擔任住院醫師。終於在竹中辛志平校長證婚及附小高梓校長祝福下，讓我們兩人締結良緣，共組新家庭。

我們兩人都在台大醫院上班，小孩子出生後，幸好我的慈母北來與我們同住，照顧整個家庭。感恩照芳白天辛苦工作，下班回來還幫忙家務，忙著炊煮葷素兩種的晚餐。孝順婆婆，婆婆也很疼愛媳婦。

1970年照芳遠赴美國匹茲堡大學護理研究所進修。次年榮基也去美國威斯康辛大學神經科進修，照芳轉到威大護理研究所繼續進修。我們一齊在風光明媚的麥迪森城度過春夏美麗的涼快日子，也度過冰雪封城的嚴冬。冬天在宿舍內火爐旁享受冰淇淋的美味，欣賞窗外的雪景！受到精神科主任Milton Miller教授及神經科主任Francis Forster教授及眾多師長同學的照顧。

學成先後回國，繼續投入醫院及醫學院繁忙的工作，榮基擔任神經科及生理學科雙聘教授、神經科主任及台大醫院副院長；照芳擔任醫學院護理系副教授、醫院護理部主任等重任。1997年我們兩人受邀到台北縣三峽參與創辦恩主公醫院，擔任正副院長，每天早出晚歸。感恩三個小孩在奶奶照顧下都很乖巧，自動自發。從來都不需要父母費心管教。考大學時，我勉勵他們：「大學很多，我們家在新生南路一段，坐落在四段的台灣大學，爸爸媽媽都念過，很不錯，如果你們能夠考上，每天可以走路或搭公車上學，不必住宿舍。」感謝他們姊弟三人都進入台大，減少我們兩老的經濟負擔。在小兒台大農工研究所畢業時，我們一家還與外公合照了一張都帶方帽子從台大畢業的全家福照片。

一路走來，在共同的佛教氛圍中，彼此互敬互愛，互相鼓勵，互相幫助，互相包容。兩人也常一起聽經聞法，護持道場。很幸運將近一甲子的婚姻生活都很平順；感恩一路走來，受到眾多善知識的引導與護持，我們兩老都已年過八十，還算健康，還能繼續笑看天下大小事，享受淡泊滿足的生活!

陳榮基的莫非定律（Murphy’s Law）：太太永遠是對的！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台