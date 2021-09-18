目前擔任行政改革大臣的河野太郎是角逐自民黨總裁的熱門人選。圖為2019年河野太郎以外務大臣身份出席日美2+2會談。擷自維基百科，公有領域

日本角逐下一位首相職位的一名主要競選人說，如果當選，他會強化國防和海警隊力量，並選用一位人權事務特使，以應對在安全和人權領域越來越咄咄逼人的中國。另一位熱門人選，前外相和前防衛相、目前擔任行政改革大臣的河野太郎，在對華政策上一直是一名鷹派人士。

前外相岸田文雄日前在記者會上說，日本周邊的安全環境正變得越來越嚴峻，需要強化海警隊的能力，包括有能力打擊敵方的目標，好讓他們與自衛隊一起行動。他還說，為了保護國民的安全，他不會盲目地堅守國防開支不超過國內生產總值1%的原則。

岸田文雄還強調人權、民主和自由的重要性，稱他會指派一名首相特別助理，監督中國如何對待維吾爾少數民族。他說，「通過與那些共享普世價值的國家合作，我會高舉自由和民主的火炬。」

此前，岸田文雄表示，如果當選，他會領導日本政府與「崇尚自由、民主和法治等價值觀」的台灣加強合作。他說，看到香港淪陷以及新疆維吾爾族人的遭遇，台灣可能是北京的下一個目標。岸田稱，如果台灣海峽發生戰事，日本會受到很大影響，因此日本應繼續加大防務建設，以應對外來的威脅。

日本首相菅義偉9月3日表示不參加自民黨（LDP）9月29日的選舉。由於自民黨在國會下院佔多數，如果不出意外，下一位自民黨總裁也將是日本下一位首相。

另一位前外相和前防衛相、目前擔任行政改革大臣的河野太郎也是角逐自民黨總裁的熱門人選。

河野太郎在對華政策上一直是一名鷹派人士。

時任防長的他去年8月警告說，如果中國公務船繼續加強在尖閣諸島周邊的活動，日本自衛隊就將在必要時採取堅決的行動。

一個月後，河野在出席華盛頓智庫戰略與國際研究中心CSIS為紀念美日同盟60週年舉辦的討論會上又表示，日本做好準備保衛尖閣諸島的「每一厘米」領土，並相信美國願意為保衛這些島嶼而戰。

中國一直頻繁向尖閣諸島海域和空域派遣艦船和飛機，試圖改變這一島嶼受日本管轄的現狀。北京稱這一海域為釣魚島，並堅稱對之擁有無可爭辯的主權。中國軍隊多次表示會為維護國家領土和主權寸土不讓。

河野太郎說，美國、日本、澳大利亞和印度四國加強防務合作是朝正確方向邁出的一步，但呼籲世界上所有理念相同的國家團結一致、共同抵制北京的侵略性行為。

此外，前日本內閣總務大臣高市早苗也宣布參選自民黨總裁，希望成為日本第一位女首相。她曾參拜過靖國神社，並因此受到中國政府的強烈批評。

日本前防衛相、自民黨前幹事長石破茂等人也有意參選。

最新的民意調查顯示，河野太郎的民眾支持率最高，石破茂和岸田文雄的支持率旗鼓相當。

只有國會議員和基層黨員才能參與自民黨總裁選舉，但是候選人的民眾支持率很重要，因為自民黨總裁將帶領整個政黨投入今年的國會大選。