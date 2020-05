今年1月,武漢肺炎爆發,有大約六萬多武漢人逃出武漢到世界各國。引起了世界各地的疫情爆發。比較顯著的像韓國,伊朗,義大利及西班牙等,已經是人盡皆知的。

3月初,歐洲的國家的疫情就接二連三的大爆炸。到了月中,美國就禁止歐洲人進入美國。但是只要是美國人還是能回到美國,並没有禁止。4月初,美國的海關署統計,3月從歐洲回來美國的人約有三百四十萬。雖然美國從總統以下一直有人呼籲回來的人要自主隔離兩個禮拜。但是在沒有罰則的情形下,自主隔離的人應該不多。所以美國的疫情應該可說是大爆炸了。

美國人的無奈

美國為什麼會弄到目前這種雞飛狗跳的程度,當然有很多原因。本文將不談那些。我們只要集中談談台灣人很多人會有興趣的口罩問題。

三月初,疫情一爆發,住在美國的我就發現買不到口罩了。不過我那個精明的女兒馬上買了幾付工業用的P100 口罩給我們。一付批發價二十幾塊美金。實在有點不敢用。

我的幾個小孩平常都消息靈通,所以基本上美國已經買不到口罩了。那麼美國人要怎麼辦?我相當的好奇。電視上連續有幾個專家的專訪。

基本上,他們都說傳染的途徑有三個,嘴、眼、鼻。口罩只能保護口和鼻,不能保護眼睛。並不能完全保護。所以並不建議要帶口罩。

我連續仔細看了兩個專家的電視專訪。說得幾乎相同:只有口罩並不能完全保護。但是並沒有說口罩無效,只是說單單口罩不是完全有效,還要不亂摸自己的口鼻眼,常常洗手及保持社交距離。至於要不要帶口罩,是不建議(not recommend to wear) 帶口罩,並不是建議不要帶口罩(recommend not to wear)。

很快的就有政治人物出來說不要帶口罩,不過川普確宣稱他們全力在擴增口罩的產量。但是產量要擴充到多少,卻從來不談,聽起來實在怪怪的。一直到四月底才改變說法,要大家帶口罩。

接著就傳出幾個不願具名的人士說,因為美國買不到口罩,早期如果叫大家要帶口罩,是怕會引起恐慌。

所以,叫大家不要帶口罩是美國的無奈,並不是專家真實的想法。

美國口罩的產能

武漢肺炎一爆發,可能是自己的職業慣性,我想到的第一件事就是口罩的產能。

可能是怕人們恐慌的搶購,不管是台灣或美國開始時都講得含含糊糊的。

不過台灣在建立口罩國家隊以後,就慢慢明朗化。現在產能已接近一天二千萬片。

美國在2月初就有很多人在討論這個問題,不過一直都語奄不詳。

一直到4月底,報導才比較明朗。

美國在十年前還有大約還有十家左右在生產口罩。到了去年,美國只剩下四家和口罩有關的公司。其中只有3M 正常生產。3M在中國有另外一家工廠,生產的產品主要銷往亞洲。另外有一家小公司是把以前另一家大公司的製造口罩設備買下,以美國政府及國防部為主要客戶。只有收到訂單才會開始生產。平常是不動的。其他兩家主要是以進口為主。根據統計,去年的進口,中國和墨西哥各佔一半。台灣報導說中國佔90%當然是假的。不過這兩家都還有舊的機器,勉強要生產,還有辦法,但是要一點時間。

所以3M 是美國口罩最大的生產者。它的廠房有五十萬平方呎(約一萬三千多坪),員工有650人。2月時,為了擴充產能,增雇了50人。但是3M 也生產許多工業用的口罩。並且不管是在中國的工廠或美國,他們所用的不織布都是自己生產的。他們的N95 的產量原來一個月只有二千五百萬片。到了4月底增加到了一個月三千五百萬片。他們宣稱在一兩個月內可達到一個月五千萬片。

美國的需求

美國人口有三億多人。單單武漢肺炎中鏢的就有一百多萬。最大的3M 一天的產量不到兩百萬片,當然不夠。

首先叫急的就是醫護人員。因為他們是在最前線,絕對需要口罩。美國每天就是新的確診的病患就有兩三萬人。加上住院的人數也有一二十萬,所以口罩當然不夠。

各州因為是自己負責,所以各州也都使出渾身解數向外國去買。事實上,外國只有一國,就是中國。

到了這兩個禮拜,許多細節才慢慢洩露出來。

首先加州在4月初向中國的一家汽車公司買了一億個N95。每個美金6元。這家工廠以前從沒有生產過口罩。但是有好幾州在搶,加州比較有錢,出得價格最好,所以簽下了合約。這幾天,加州政府出面証實,說已經預付了幾億美金的訂金。但是價格是N95 一付美金3元,外科口罩一付美金五角。

Virginia 州也證實,他們向另外一家(也沒有生産過的)公司訂了很多N95 的口罩,一個美金五元。

大約一個月前,我住的波士頓的職業足球隊Patriots 的老闆也利用個人的關係,向中國買了幾千萬個口罩,開了私人飛機到廣東去載回來。

中國的口罩

這幾個製造商,以前都沒有製造過口罩。

他們真敢吃!

2月初,我在研究口罩的產能時,曾經碰到一篇中國人根據國務院統計所寫的文章。裡面說,2019年中國的口罩生產量有五十億片。這是包括中資及外資的工廠。國務院自己的估計,每日產量能有二千萬片,佔全世界產量的一半。這篇文章也談到他們對於熔噴不織布的技術,還是沒有完全掌握,在製造上還有很多問題。事實上,我在美國從未聽過N95 有中國製的。

到了2月底,中國人已經傳出他們口罩的產量己準備衝到一天八千萬片。到了4月時,更衝到了一天一億片。

在美國賣N95 的口罩是需要美國FDA 的認証。以加州所訂的N95 為例,中國到現在已經一個月了,還是無法交貨。到目前所交貨的,都只是外科口罩。

我所住的波士頓,他們所買的口罩是KN95,不是N95。許多戴了KN95 的口罩的醫護都得了武漢肺炎。他們才測試KN95 的過濾效果,發現只有30%。那些戴了口罩而得了肺炎的醫護人都很生氣。但是中國人說產品寫的很請楚是KN95,不是N95,功能當然不同。

但是就是外科口罩,過濾效果只有 30%應該也是不及格。

台灣的機會

對我來講,目前口罩絕對是台灣的商機。台灣有太多的優勢是別人沒有的。

我在下一文將提出一系列的建議。