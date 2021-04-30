作者指出，4月23日電視報導習近平向拜登致候，所用稱謂是「尊敬的拜登先生」。總書記不顧對方元首身份，稱先生而不稱總統，不無輕慢之嫌。圖／擷自CCTV影片

4月23日電視報導習近平向拜登致候，所用稱謂是「尊敬的拜登先生」。總書記以中華民族偉大復興自任，卻以這一俄氏語言稱呼外國領袖，不惟略顯滑稽，也很能象徵今日中國，仍是滿沾來自蘇聯戴奧辛毒劑，而也無意自拔。

「尊敬的拜登先生」一語，在國際禮儀似也欠妥。總書記不顧對方元首身份，稱先生而不稱總統，不無輕慢之嫌。不知他是潛意識裡天朝上國心態作祟，抑純是對外交禮數知識不足。不過此也非大事，值得注意的是「尊敬的」這一用語的啟示。

稍有教育程度國人應皆知，在中國一向並無使用「尊敬的」作為敬語習慣，所以其為仿外用語自可斷言。然而縱在一般西方社會，無論公私往來，也並非以英語ESTEENED亦即尊敬的，作為交談禮貌敬稱。普丁和拜登通話，必稱總統先生或拜登總統，不會是非傳統的「尊敬的拜登先生」。拜登向習近平致意，也不會稱以「尊敬的習主席」，或「尊敬的總書記」。

合理的推論是，使用這一形容詞致候禮俗，應是源自俄羅斯。因為在俄國，包含蘇聯時代，確是慣以「尊敬的」稱呼對方。而早期的中共，也事事以蘇聯為榜樣，做到如孫文所說，以俄為師。蘇共以馬克斯列寧為聖人，中共也是誠惶誠恐奉為聖人。蘇共有整風整肅，中共也即有整風整肅。蘇共殘殺消滅富農，中共也殘殺消滅富農。

而在這一大氣候下，俄國既有以「尊敬的」作為社交敬語成規，中共自也很自然搬來複製使用，以顯示其「前進」。「尊敬的拜登先生」這一不合國情，也不符合國際禮俗古怪稱謂，其緣起想即在此。

很具諷刺性的是，總書記顯然未察覺得，「中華民族偉大復興」和「尊敬的拜登先生」用語之間，所存有不可調和的文化矛盾。

他似乎也不知道，「尊敬的」也正如「不可分割」、「神聖領土」，都早已不是現代語言，而是屬於比毛澤東時代更早逝去時代。

「尊敬的拜登先生」，恐也有其文法上的缺憾。正確的表達，是否應該是「我所尊敬的」或「眾所尊敬的」。光禿禿的「尊敬的拜登先生」之稱，是否很像一具無頭之屍？

總書記一句「尊敬的拜登先生」，所暴露一些現象，無論對他本人或中國現政權，恐都無甚加分效應。

再就台灣而言，儘管中國宮鬥劇大行其道，甚至五星旗飄揚街頭，有人公然鼓動陣前起義投敵，都似儼然屬於言論自由範疇，但「尊敬的」終究尚未成為正式外交用語，顯示台灣和內地化仍有一段距離，應是差堪告慰但也值得警惕。

要知貿然接納另一價值體系慣用語言，所顯示者即是心靈的不設防，甚至是降服歸順被同化的前奏，可不警戒哉？

本文全部篇幅，均是環繞「尊敬的」這一用語探索，也暴現習近平這位總書記不是一位現代人，而所謂中華民族縱能在他領導下「偉大復興」，恐也不是中國人之福。