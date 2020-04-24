中國丹東的台商說，當地街頭上已經看到解放軍的車輛。未來朝鮮難免陷入動盪，迫使難民湧進中國邊界城市，解放軍在丹東待命，證明金小胖的健康真的出問題。圖／創用CC授權+合成

除了「武漢瘟疫」之外，最近國際間，可以說是大事頻頻發生，4月21日，原油期貨出現負數，意思就是給你錢，拜託你把油帶走，專搞期貨指數的「中國銀行」為了負數虧損，陷入爭端，另外，「澳洲維珍航空」倒閉，航空奇人絕不相信有這一天，能源工業既然已經倒地不起，估計，還有更多不能倒的，還是會倒，如果「武漢瘟疫」疫苗遲遲無法問世，世界上沒有一個國家經濟，可以免於災難。

已經積欠國際債務3223億美金的阿根廷，4月18日又一次向世界宣布破產，希望債權人高抬貴手，阿根廷這個國家破產，已經不是第一次，但是，在拉丁美洲經濟比阿根廷更糟的委內瑞拉，還沒有倒閉前，阿根廷居然先倒，讓很多國際債權人跌破眼鏡。

回頭看看亞洲，4月23日，中國丹東的台商朋友來電說，「街頭上已經看到解放軍的車輛」，可見前兩天CNN引述美國情報單位的消息說，金正恩身體可能出問題了，應該有所本，這個消息也是由丹東一個脫北者網站，「今日朝鮮」最早披露。

美國CIA長期監控北韓一舉一動，和脫北者團體經常保持互動，不只是衛星鎖定，來自俄羅斯的訊息，可以和中共派駐北韓特工消息進行比對，所以，準確性很高，北韓於1993年建立「國家安全保衛隊」，相當於國安局，仿造俄羅斯的KGB和美國中情局，蘇聯崩解後，北韓轉變成中共的小弟，中國也坦承派遣進入北韓的特務至少有1000名以上，埋伏在高階層的特務也不少，還有被美國直接吸收的特務，表面上，北韓對內對外封鎖很厲害，但是，越封鎖的地方，也更多情報流出，我在丹東曾經訪問一名脫北者，他說，「1996到2000年，亞洲金融風暴加重北韓大饑荒，這幾年至少有50萬人脫北成功，後來，這些人有了錢，轉換身分，紛紛回到北韓，這些人中有不少是潛在的國外特務。

走私偷渡猖獗無法阻斷病毒

金正恩雖然行事隱密，但也無法密不透風，4月11日，出席一場黨政會議後，金正恩就失蹤了，當時，已經有外國媒體猜測，金正恩是否罹患「武漢肺炎」，儘管北韓對外宣布「武漢瘟疫」零確診，但是，國際上並不相信，南韓媒體也傳出，來往鴨綠江，從事中朝走私口岸貿易的朝鮮人罹患瘟疫後，被政府當場槍殺的消息，這些消息雖然無法證實，但是，只要走私偷渡存在，零病患絕對不可能。

跡象顯示突然發病緊急手術

4月15日，一年一度，紀念北韓國父金日成的太陽節，金正恩並未出席，這一點就啟人疑竇，這是北韓最重大節日，金正恩不出席，只有一個原因，自己無法控制的因素，中國黨媒雖然說，「金正恩安排動心血管手術，已經完成，目前在妙香山休養」，這則消息一半對，一半不對，動手術是真，但是，肯定是突然發病的緊急手術，絕非安排好的手術，因為，如果可以安排手術，金正恩應該會選擇在「太陽節」以後，所以，金正恩和他的祖父金日成和父親金正日，走了同樣的命運，金正恩的父親和祖父都是因為急性血栓，心絞痛，搶救不及，所以掛掉，很可能，金正恩也是如此，肥胖，菸癮，生活壓力，以及長期糖尿病，突然引發心血管疾病；2013年，金正恩29歲，當時體重92公斤，如今7年後，體重暴增到134公斤，這是白頭山血統的基因使然，心血管疾病危機也常相左右，這是金正恩無法逃避的宿命。

中共當局說，為了確保金正恩身體健康，中共有一隻百人醫療隊伍長駐平壤，北韓本身醫療隊也曾到台灣，學習心血管手術，但是，沒有人知道這支醫療隊，高明到甚麼程度，是否可以在危險時刻動心臟手術，保住金胖子的小命。

CNN引述美國情報單位說法，金小胖很可能視察途中，突然血栓引起腦中風，趕快進行緊急心臟手術，術後並不樂觀，但是，中共黨媒說，金小胖是排定心血管手術，無太大障礙，康復良好，以上兩方訊息，你相信那一方呢？

我相信美方消息，因為，如果開刀順利的話，中共解放軍根本無需急著進入平壤，維持可能發生的政變，確保金正恩之後，北韓的繼承者，仍然是親中共的領導人，但是，中共緊急越過鴨綠江，仍然充滿凶險，萬一，反金正恩派的軍頭已經掌握局面，企圖親向美國，那麼解放軍和北韓軍隊爆發戰爭的可能性，就會升高。

目前在丹東的北韓脫北者，所組成的地下組織，「朝鮮自由共和國」流亡政府也蠢蠢欲動，2013年，金正恩一上台，就炮決張成澤，另一說法是，金小胖放狗咬死張成澤，張是金小胖姑丈，金正日晚年生病，所以張長期掌握大權，喜好女色，曾經看上金小胖的太太李雪主，引起金小胖不高興，張成澤被殺後，張的羽翼勢力潛入地下，勾結脫北者在海外的流亡政府，這股勢力正在觀望局勢，最近消息傳出有一份提升金正恩妹妹金與正權力的文件，很顯然，如果金小胖已經無法執政，十歲兒子具純正血統，上台接班，金與正在背後攝政，這樣的安排，將是後金正恩時代的政局，是否可以壓下地方軍頭勢力，也是觀察重點。

目前，北韓因為瘟疫影響，經濟困頓，中國和俄國更是自身難保，未來朝鮮難免陷入動盪，迫使難民湧進中國邊界城市，這也是中共的惡夢，因此，解放軍在丹東待命，證明了金小胖的健康真的出問題了。