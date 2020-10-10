張山鐘，1887年1月29日，生於日治時代屏東萬丹，萬丹公學校畢業後進入總督府醫學校，1908年醫學校畢業曾隨日籍解剖學家金關丈夫教授研究屏東平埔族，發表研究成果於《民族學雜誌》並取得博士學位。他曾於台北病院和屏東病院擔任醫師，1919年返鄉於萬丹新莊開設醫院，因醫術高明遠近馳名，甚至有民間傳言病人取用了張山鐘醫院的井水回去飲用後，就可以治病，成為地方傳奇，可見其開業時人氣之旺。在日治時期，張山鐘即出任萬丹庄公醫、萬丹信用組合長、萬丹庄協議會員、高雄州協議會員、大正實業株式會社監察人後，已經展現了他在地方的影響力。1937年日本政府發起國防獻金運動，張山鐘慨捐壹萬元曾被日本媒體報導為「罕見壯舉」，到了二戰末期，張山鐘還曾捐獻飛機給日本軍方而受表揚，是典型的御用仕紳。

戰後，張山鐘仍在地方上積極參與公共事務，曾出任過萬丹區區長，屏東市參議員。1951年更角逐屏東縣首任縣長而當選。1952年蔣經國欲成立「中國青年反共救國團」，張山鐘慨捐兩百多萬元，深獲蔣介石父子賞識，縣長卸任後又獲聘為省府委員。且在將經國掌權後，張山鐘的兒子張豐緒又被國民黨提名擔任過兩屆省議員和兩屆屏東縣縣長，後又被派接任台北市的院轄市長及內政部長，成為台籍被栽培的「吹台青」代表之一。張豐緒的夫人陳秋蟾女士又是高雄陳啟清的女兒，前高雄議長陳田錨的妹妹，南部兩大家族聯姻更加擴充地方勢力。張山鐘的長女張緞，嫁給前司法院長戴炎輝，也是國民黨時代重點栽培台籍司法界的代表，而張山鐘的五女張若，嫁給陳奇祿，是首任文建會主委及總統府顧問，知名文化人，由此不難看出張山鐘的政治手腕高明，在不同政權時代都懂得政治投資，得享榮華富貴，是典型台灣地方家族勢力結合政治權勢的代表。

其實，張山鐘家族除了政治方面靠攏不同時代的當權者，分享權勢，仍有不少成員繼續從事醫業，長子張豐胤、次女婿王冠烈、三女婿林我澤、四女婿羅燦皆為醫師，算是醫界的大家族。但是從張山鐘一個出身屏東萬丹鄉下名醫，能夠一手建立起政壇的龐大家族勢力，甚至迄今仍在台灣發揮「屏東幫」無形的影響力，也堪稱是屏東人傳奇！



張山鐘（前右2）全家福。圖／擷自台畜網站