西藏精神領袖達賴喇嘛24日抵達佛教聖地菩提迦耶（Bodh Gaya），繼續弘法行程，達賴談話中提到中國時表示：「我們有真理的力量，中共有槍砲的力量。長遠來看，真理的力量要比槍砲強大得多。」圖／取自達賴喇嘛網站

藏人行政中央官網12月25日刊登消息說，西藏精神領袖達賴喇嘛結束對印南地區的弘法行程後，24日晚抵達佛教聖地菩提迦耶（Bodh Gaya），在那裡繼續展開此次弘法行程。達賴談到中國時說：「我們有真理的力量，中共有槍砲的力量。長遠來看，真理的力量要比槍砲強大得多。」

位於印度比哈爾邦伽耶城南10公里的菩提迦耶，據稱是佛教始祖釋迦牟尼兩千多年前的「悟道之處」，因此成為佛教信徒心目中最神聖的地方。

藏人行政中央網站新聞稿援引他在大覺寺（又譯「摩訶菩提佛寺」Mahabodhi Temple）的講話說：「我們有真理的力量，中共有槍砲的力量。長遠來看，真理的力量要比槍砲強大得多。」

達賴喇嘛還說：「中國傳統上是一個佛教人口最多的國家，很多中國人信奉藏傳佛教。三年前北京大學對中國佛教人口進行了調查，結論是，中國約有三億佛教徒，其中很多佛教徒受過良好教育。這是中國官方的報告內容。那次調查以來，中國佛教人口繼續在增加。」

關於藏傳佛教的影響，新聞稿援引達賴喇嘛的話說，情況正在發生變化，很多中國佛教信眾認為，藏傳佛教具有深厚學術研究傳統，因此，藏傳佛教是一種「非常科學的宗教」 。

達賴喇嘛所說的學術傳統，尤指古印度的那爛陀寺（Nalanda），又譯「那羅寺」的地位，那裡位於今印度比哈爾邦中部，是古代印度東部佛教最高學府和學術中心，曾有藏書九百萬卷，鼎盛時上萬僧人學者在此聚集。2016年該地被列入世界文化遺產。

藏人行政中央網站刊登的達賴喇嘛的講話說：「許多中國的佛教徒認為西藏的佛教是真正的那爛陀的傳統，這一傳統是非常科學的宗教。」