中國武漢肺炎（COVID-19）疫情狂燒，中國官方今（2）日公布，昨天新增確診病例202例，新增死亡病例42例，全部都在湖北省，累計確診病例飆破8萬，累計2912人死亡。

中國國家衛生健康委員會今天公布，中國31個省市和和新疆生產建設兵團報告，新增死亡病例42例（湖北42例），新增疑似病例141例。

當日新增治癒出院病例2837例，解除醫學觀察的密切接觸者8154人，重症病例減少255例。

截至3月1日24時，中國31個和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例3萬2652例（其中重症病例7110例），累計治癒出院病例4萬4462例，累計死亡病例2912例，累計報告確診病例8萬26例，現有疑似病例715例，累計追蹤密切接觸者66萬3240人，尚在醫學觀察的密切接觸者4萬6219人。

湖北新增確診病例196例（武漢193例），新增治癒出院病例2570例（武漢1958例），新增死亡病例42例（武漢32例），現有確診病例3萬543例（武漢2萬5903例），其中重症病例6872例（武漢6225例）。累計治癒出院病例3萬3757例（武漢2萬1185例），累計死亡病例2803例（武漢2227例），累計確診病例6萬7103例（武漢4萬9315例）。新增疑似病例80例（武漢70例），現有疑似病例527例（武漢340例）。