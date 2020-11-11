英國媒體說，這一次美國大選只有一個候選人，就是川普，拜登多數時間沉默無聲，遭遇質疑就躲到地下室，美國人支持川普和反對川普兩個陣營，後面夾雜著疫情，黑命貴議題，抗中情緒，折射出一個割裂的國家社會，從投票前到投票後，持續纏鬥，如今，儘管很多國家已經對拜登發出賀函，但是，沒到官司最後的定讞，美國總統還是難產，川普鐵粉依舊在街頭抗爭，因為這是美國史上最荒腔走板的投票和計票。

建置派全面抵制川普

華府建置派對川普四年的反建置派政策，可以用一句話形容：恨之入骨，所以藉這一次選舉全面反撲，後面可以看到紅色資金的運作，甚至中共派到美國干預大選的特務，連共和黨的元老布希也反對自己黨內提名的川普，川普沒有人緣，一半是個人個性問題，一半是利益問題，四年下來，被川普掃地出門的建置派政客多如牛毛，現在終於遭到這些精英反撲，不是因為川普上任以來，瘋狂叛逆行徑，而是川普的執政模式，砍斷建置派從中共交往中拿到的好處。

中共人民大學前政治系主任冷傑浦接受《大紀元》的訪問說：「中共滲透顛覆美國，成功造就拜登，一旦民主黨執政，逐漸走向社會主義，這個世界就淪落了」。

中共對拜登上台，最應該高興，熱烈慶祝才對，卻刻意保持低調，環球紅媒說：「避免刺激川普」，可見中共對川普如何恐懼，如果川普再連任四年，完成美中脫鉤，持續關稅施壓，中國經濟沒有拿到資金解藥，最後，中共勢必從自我封鎖中走向滅亡，而現在，習近平當然有理由可以喘一口氣，看看老朋友拜登會帶給他甚麼樣的驚喜。

美國大選已經進入法律訴訟，很多搖擺州奇形怪狀的投票以及計票方式，打破很多歐洲民主國家對美國民主的讚嘆，為什麼托克維爾所寫的書《美國民主》，今天在美國完全走樣？實施獨裁體制的國家領袖正好私下竊笑，並且可以藉此詔告人民，獨裁專制優於民主國家，雖然拜登已經宣告當選，但是，未來兩個月的局勢將如何演變，沒有人可知，中共更不敢高興太早，所以持續沉默，黨媒和駐美使館只敢說：「我們看到拜登宣布當選」。

中國經濟得到喘息

冷教授批判拜登是腐敗的政客，利用權力在中國撈錢，這些事實已經證實，卻被美國主流媒體封殺，一個家族因為拜登從政，而掌握機會從商場上撈錢，可以說全部深陷腐敗，唯獨美國主流媒體對拜登的腐敗保持沉默，理由很間單，這些媒體已經被收買了，成為中共控制美國輿論的木馬，郭文貴說：「本來以為華爾街郵報和福斯電視，會力挺川普到底，現在看來，連保守的大本營福斯，也被紅色木馬入侵了，可見金錢的力量有多大」。

過去，川普的美中脫鉤政策之下，受害最深的當然是華爾街菁英，這些精英曾經在2008年帶來全球金融風暴，差一點搞倒美國，當時憤怒的藍領階級發動「佔領華爾街運動」，由民主黨熱烈支持，卻無法改變銀行最大局面，這些金融之狼依然受到國家保護，盤據高端，可見，統治美國不是底層人民，而是華爾街，這一次，華爾街集體倒向民主黨，最大的金主也來自華爾街，這是很大諷刺，美國民主黨建置派未來如果執政，勢必對華爾街投桃報李，最大的暗盤的交易就是美中暫停脫鉤，甚至可能讓本來要返回美國的傳統產業，持續留在中國，降低中國失業率，甚至打開中國金融更大的窗口，讓華爾街持續可以在中國撈錢做生意，而中共將以金融更開放的騙局，迎合美國資金。

資本主義的金錢，就是資本主義最大的破口，中共高舉共產主義起家，卻是玩弄資本主義高手，靠著金錢已經成功改變美國選舉，至於，拜登被中共控制多少，只有從他未來執政才可以論定了。



作者指出，中共對拜登上台，最應該高興，熱烈慶祝才對，卻刻意保持低調，環球紅媒說：「避免刺激川普」，可見中共對川普如何恐懼。圖／民報合成