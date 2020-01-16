黃華在台北火車站絕食，希望獨派整合，但發文給一百多個本土社團與政黨，來的寥寥無幾，說明台派無心整合．只能徒呼負負，無可奈何！圖／費邊社（資料照）

在2020總統大選之前，台派原本有多次可以整合的機會，可是台派領導人都有「寧為雞頭不做牛尾」的心態，導致山頭林立，誰也不服誰，錯失整合的大好時機，台派的失敗，不是没有原因的！

最近一年來，台派至少有如下可以整合的機會，可惜没有人願意放下各自的立場，大家堅持己見的結果，是最後白白失去了團結在一起的機會：

其一：黃華去年年中，在台北火車進行「絕食行動」，他有二個訴求，一個是自決創國，另一個是獨派整合，公投盟總召蔡丁貴教授積極響應他的號召，黃華也曾發文給一百多個本土社團與政黨，可是來的寥寥無幾，說明台派無心整合，黃華熱臉貼到冷屁股，只能徒呼負負，無可奈何！

其二，民視董事長郭倍宏被撒換後，喜樂島雖有組黨的聲音，但一直没有實際行動，在一位有心人士的安排下，郭曾北上，參加與台聯的一項餐會，會中，郭表達了讓台聯來主導喜樂島的想法，台聯許多核心幹部並不反對，甚至於有人說，二者合流的話，可以稱之「台灣喜樂島聯盟」，簡稱仍然是「台聯」，可是這個合作方案不了了之，最後無疾而終。

其三，呂秀蓮連署總統行動失敗後，獨派大老張燦鍙曾在台北約見郭倍宏，提出喜樂島與一邊一國整合事宜，郭提出三個條件說，第一，選前以喜樂島為主體來運作，第二，一邊一國可提不分區立委名單，第三，選後再由一邊一國主導，這三個條件說，令聞訊而來的人，認為成真的可能性不高，後來真的破局，從此成為「兄弟登山各自努力」，兩黨各自提名人選參選。

其四，1月5日由台灣國辦公室與自由台灣黨等團體發動的「下架吳斯懷們，拒投國民黨們」大遊行，是獨派政黨最後一次整合的機會，除了一邊一國行動黨、台聯兩黨參加外，原本答應要參加的喜樂島、台澎黨，最後都退出遊行活動，讓整合的機會，白白錯失了。

台派政黨没有整合成功，原因是錯估形勢，主事者認為台派擁有一百萬以上的選票，只要把這些選票囊括在手，就可以過了5%的政黨門檻，因而他們顧票，顧得很嚴厲，不容他黨染指，這種心態讓台灣大餅，越做越小，最後反而是讓台派極小化，造成這次選舉大敗的結果。

本土在野政黨潰不成軍，瀕臨崩潰邊緣，要怪只能怪自己不夠爭氣，這次選舉的教訓，實在太過慘烈，付出的代價太大了，台派要走向整合，才能鞏固實力，在未來的日子裡，發揮制衡民進黨的力量。