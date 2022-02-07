1月20日總統拜登就職滿一周年，根據蓋洛普民調，拜登在去年1月以57%的支持率上台，之後一路下滑，到今年1月只有40%的受訪者認可拜登的工作。拜登民調不佳勢必影響年底的期中選舉，以及2024的總統大選。再者，執政一年下來顯示，執政的重任己經超過79歲的拜登所能負荷。而副總統賀錦麗的民調更低，絕對不是能夠替代拜登出任總統的好人選。正當民主黨人為了美國以及民主黨的前途而煩惱時，解決問題的機會來了！

美國聯邦最高法院大法官，83歲的布雷耶（Stephen Breyer）宣布將在6月底辭職。拜登總統立即表示，將遵守他競選承諾，提名非裔女性法官接任。以目前參議院的生態，民主黨提名的人選應該可以通過參議院的審核。希望在「提名與審查」的過程中，能夠提振民主黨人的士氣。另外，民主黨還有一項盤算，就是提名現任副總統賀錦麗接任大法官職位。

賀錦麗接任大法官開創新局

身為副總統，賀錦麗犯過一些明顯的錯誤而受到嚴厲批評。例如她受拜登之託，負責管理美國南部邊境的移民，當被問到「為什麼負責處理移民問題幾個月後，還沒有訪問過美墨邊境？」她卻回答說，「我自己也還沒有訪問過歐洲」。因此她的民調很低，去年11月中《USA Today》與《Suffolk University》公布聯合民調顯示，拜登施政滿意度37.8%，不滿意度59%，賀錦麗滿意度則為27.8%，不滿意度51.2%。由於賀錦麗要再上一層樓問鼎白宮寶座的機率甚微，會加強她接下「大法官」職位的意願。

如果賀錦麗接下大法官，副總統的職位就會空下來，民主黨就可以提名新副總統人選，再經過參議院審查通過後，該「被提名者」就可以接下副總統職位。有了新的副總統，民主黨可以操作：（1）讓新副總統挑戰2024總統大位。或（2）乾脆讓拜登辭職，新副總統接任總統，再挑戰2024。新人新氣象，可以提振士氣，帶動民主黨扭轉乾坤重回榮耀。

雖然民主黨2024提名賀錦麗接任大法官是一步好棋，可以為目前的僵局解套。但希望被提名的副總統人選要年輕與政治理念屬溫和型，不要太過於左傾。



去年11月中《USA Today》與《Suffolk University》公布聯合民調顯示，拜登施政滿意度37.8%，不滿意度59%，賀錦麗滿意度則為27.8%，不滿意度51.2%。示意圖／擷自白宮flickr

民主黨必須年輕化、避免過度左傾

目前民主黨領導階層老化的情況很嚴重，一堆老人仍然佔領重要的位置，如81歲的眾議院議長佩洛西（Nancy Patricia Pelosi），82歲的眾議院多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer），81歲的眾議院多數黨黨鞭克雷本（James Clyburn），80歲的佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），最令人不解的是88歲的加州參議員黛安·范士丹 （Dianne Feinstein），3年前就已經傳出她己有初期的「老人癡呆症」，至今仍然不肯離職。這些老人不只是年紀大，而且與社會脫節。他們經歷60年代與70年代的民權運動，在自由主義（liberal）的大旗下，帶領美國走向種族和諧的道路。但是他們一路向左傾斜，目前他們己經走得太超過，請看下面事件。

去年年初眾議院議長佩洛西和眾議院規則委員會（rules committee）主席麥高文（James McGovern）宣佈，新的眾議員議會規則方案為尊重所有性別認同，家庭關係成員的傳統名稱，都將遭到刪除，一律由性別中立的稱呼取代。遭到刪除的稱呼有：father、mother、son、daughter、brother、sister、uncle、aunt、husband、wife、nephew、niece等等。這些帶有性別的稱呼，一律改為中性稱呼：parent、child、sibling、spouse 等等。原則是將原有稱呼中「男女性別」之分，改為「中性稱呼」。

推動「兩性平等」大家都應該支持，但是「否定性別的稱呼」就太超過了。動物的性別出自於大自然，對「不同性別」有「不同稱呼，如父母、兄弟姐妹是自然而然的現象，為什麼一定要改為中性稱呼？為什麼要挑戰「大自然規律」？可見民主黨領導階層路線太過偏左。

關鍵在於賀錦麗的意願

任命賀錦麗為聯邦大法官是一步好棋，給民主黨帶來扭轉頹勢的機會，關鍵在於「賀錦麗願不願意轉任大法官」，我們一起關注事態的發展。