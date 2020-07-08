海軍陸戰隊九九旅7月3日在高雄左營桃子園海灘進行「聯合登陸作戰訓練」操演，兩艘突擊艇突然翻覆，導致14人落海，其中兩名士官兵殉職，另有一名楊姓少校教官疑似自責而自戕喪生，此一意外事件，震驚各界，也引發海軍陸戰隊在國軍戰備整備上的檢討，是向來事故發生所未見，值得特別重視。

此一意外事件，證實了「兵者，危殆」，而演習如同作戰，危險性稍為略減而已。發生意外事故，沒有任何一個人所樂見，除非敵對勢力和潛伏敵人。但事故既然發生，哀痛之餘，也應藉機檢討，「糾正缺失，以策將來」。昨日曾參選台北市立委的吳怡農，就在網路上發抒己見，認為海軍陸戰隊年年此項登陸作戰的演訓，似乎和目前台灣的國防政策不甚相符，甚至相反，是制式的演習表演。他也舉他自己的傘兵訓練，到底在防禦台灣的戰備政策上，有何實際效用？

吳怡農的網路文章，說出了許多人長久深藏在內心的疑惑，但立刻招來首號英粉的激烈反擊，即有一位英文名字叫「潔西·陳」的女士，馬上貼文攻擊吳怡農，不知政府對建軍的用心，以及國軍弟兄的辛苦，簡直「侮辱了全體國軍弟兄們」。好大的一頂帽子！一般人被戴此大帽子，不死即傷，但奇怪的是，網友的反應卻不然，在「潔西·陳」的貼文下，居然贊同吳怡農的意見比較多，這是網路文章所罕見的現象。

先稍為介紹這位「潔西·陳」女士，是攝影記者出身，任務多為跟隨蔡英文貼身，作品也有一定程度以上的水準，偶有特殊角度之作，例如馬英九在總統任內，參加3000公尺跑步前的暖身之操，由於馬未穿緊身內褲，所以在暖身動作劈腿時，明顯露出了一邊的LP，被她鋭利的鏡頭所捕獲，相片多多少少有漏了出來，有人不以為意，但也有人認為照片不雅，對國家元首不敬，人言各殊，但經她韜光養晦一陣子後平息。

另外一張也是「神來之筆」，台北市長柯文哲參加田徑賽跑，半途中突然失衡而踉蹌欲摔，手做前撲有如慢動作，此情此景，被她百分之一秒抓住了，由於實在太生動了，還被運動衣廠商未告知而拿去描繪印成T恤販賣，造成侵權，後以和解了事。

「潔西·陳」不止鏡頭厲害，由於長期跟在蔡英文旁邊，所聴所聞訊息，居然遠比一般大報主跑總統府線的記者還要多，甚至有時可以「上達天聽」，不過，她不是編制內發言人，也是「老江湖」，所以她不會隨便在網路發言，倒是常常扮演「地下發言人」，常常一些有時效性的總統府非正式訊息，多可由她的FB得知，「訊息」如此，以她個人身份發表的「評論」尤見鋭利，三言兩語，「效果」不比名嘴和網紅差，所以，她的粉絲量也頗為驚人，在FB網頁上，占有重要一席之地。

蔡總統軍事素養待加強

此次，「潔西·陳」針對吳怡農善意檢討海軍陸戰隊和傘兵建軍及演訓功能，最後一句以「侮辱了全體國軍官兵們」的批評，用辭不可謂不重。她為何對同黨同志且是頗有人氣的吳怡農，以如此「潑辣」言語以對，主要原因是她認為吳以後生小輩，怎麼可以批評「三軍統帥」所領導的國防事務演訓？尤其海軍陸戰隊，多年前國防部內部曾有「裁撤」之芻議，蔡英文卻因海陸官兵抗議，而大轉彎視海陸為最精銳之兵種，不但不應裁撤，相反地，應大力扶持重用。

蔡英文雖常自己強調「三軍統帥」，其實她在軍事素養上是欠缺匱乏的，所以國防政策雖定位以「不對稱作戰」為最高指導原則，但在實務上，包括軍事採購，軍種編制丶兵力配置⋯⋯在在都有搖擺不定的矛盾所在。舉例而言，台灣承襲中國大陸那一套「大陸軍主義」，早已不符合時代潮流需要，要大力變革，但二戰後已七十多年，陸軍仍是「守勢台灣」的主力，前不久還花了數百億元，向美國買了108輛號稱「地表最強」的M1A2戰車，完全和「不對稱作戰」戰略相反操作，而是準備在灘頭和來犯的中共99型戰車「硬碰硬」輸贏？此算盤恐將落空，淪為拔劍「四顧茫茫」的浪費。

正因為吳怡農「初生之犢不畏虎」，藉此海陸事故檢討以「搶灘登陸」作戰為主的陸戰隊，和他親自體驗的傘兵空降特訓，質問建軍任務何在？演訓意義何在？吳怡農宛如看穿國王新衣的小孩，揭穿國王沒有穿衣服，所以，當然引來護主心切的「地下發言人」的發砲還擊，怒斥吳怡農「侮辱了全體國軍官兵」！

平實而論，台灣國防雖然採取美軍編制和裝備，但建軍攻防卻完全相反，美軍以航空母艦戰鬪群為海空軍主力，海軍陸戰隊和空降師為陸軍主力，台灣卻完全相反，我們對中國的不對稱作戰，是以小而美的飛彈丶火箭為防禦主力，制空固然重要，大型軍艦防空能力不足，也就不那麼優先需要了，以走路行軍移動的步兵，除了配備有陸基型各式防空丶反艦飛彈丶火箭，就是個人或車載的針刺防空飛彈，較能發揮防禦功效外，天天加強練步槍丶擲手榴彈，只是自我安慰的精神武裝。還有，移動緩慢，容易暴露位置的大型榴彈砲丶加農砲，甚至自走砲，在現代飛彈丶火箭砲異軍突起領軍下，恐不堪一擊，可視為徒有其名的武器火力。如此，我們還不誠實面對去檢討調整嗎？就如清朝末年，義和團用刀劍對抗洋人的洋槍洋砲，還有倖存的嗎？

吳怡農雖非軍事專家，但他能實事求是，直言不諱的指出以登陸搶灘作戰為主要功能的海軍陸戰隊，並不是目前對中國採絕對守勢的台灣國防，所應優先建置並大力充實的，空降部隊亦然，要反攻大陸嗎？他的看法，也證實了幾年前，國防部內議要裁撤海軍陸戰隊，並非「無的放矢」，方向正確，但就是怕掌權者外行充內行，處處以「三軍統帥」虛榮，來維護現有編制利益為優先，那談什麼國防現代化？萬一戰爭發生了，「三軍統帥」一個人上戰場就可以了？「政策的錯誤，比貪污更可怕」，因應現代與日俱進的國防態勢，身為國家基層份子，絕對不容有權者專擅獨斷，被既得利益者所包圍，對應興應革礙手礙腳，誤我國家大事。