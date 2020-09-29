由吳三連獎基金會所推動的「吳三連獎」是屬於「終身成就獎」，性質似國家文藝獎，是民間性的獎項，以在各獎項領域內有傑出成就，並具有繼續創造潛力，認同台灣之人士或團體為贈獎對象。第41屆吳三連獎各類得獎人為文學獎由散文類廖鴻基、報導文學類江元慶，藝術獎由西畫類林惺嶽、舞蹈類林麗珍獲獎，吳三連獎基金會自11月1日起安排四場文藝講座，讓民眾了解各獲獎人在文學與藝術領域的卓越成就。該講座一律採網路報名，有興趣的民眾自即日起可以登上吳三連獎基金會的網站報名。

詳細講座資料如下：

★第一場：2020/11/01(週日)上午10：30~12：00

林惺嶽＆張瓊慧主講：一等國民---林惺嶽的彩繪人生

★第二場：2020/11/18(週三)下午2~4點

江元慶主講：報導文學的經世致用

★第三場：2020/12/09(週三)下午2~4點

廖鴻基主講：人與海的對話---廖鴻基的海洋文學

★第四場：2020/12/19(週六)下午2～4點

林麗珍主講： 緩行中的人生

報名網站：www.wusanlien.org.tw

講座地點：MoNTUE北師美術館

地 址：106台北市大安區和平東路二段134號國立台北教育大學

洽詢電話：02-2514-0640或2712-2836

交通資訊：捷運文湖線至「科技大樓」站，由出口行至和平東路左轉約1分鐘即可到達

本講座有提供教師研習時數，除第一場1.5小時外，其他三場2小時。