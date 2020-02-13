衞福部長陳時中昨日針對中國籍配偶的小孩來台決策完全是公平、正義、健康、忠誠又人道；政府體察民意並立即做出回應，完全正確。圖／擷自衛福部臉書

衞福部長陳時中昨日針對中國籍配偶的小孩問題表示：當初沒有選擇我國國籍，就要承擔自己的選擇；完全是公平、正義、健康、忠誠又人道；政府體察民意並立即做出回應，完全正確。

台灣就是有太多舔共賣台藝人台商和政客散播了幾十年太多的似是而非的假話、大話和空話，黑的被他們說成白的，讓政府飽受壓力，甚至執政黨中也有許多政治人物可能已經被洗腦而不自知；善良但有些無知的台灣人早就被他們下蠱，以為中國好棒棒，台灣好落後。

台灣爸爸娶了中國老婆生了中國小孩，遇到一些環境考驗，台灣爸爸或中國老婆就拋家棄子逃到台灣，胡扯瞎扯什麼人道考量，根本就莫名其妙。

共機侵門踏戶 美國看不下去

現在共產黨每日派共機繞台侵門踏戶，連美國政府都看不下去而發表聲明譴責，萬一兩岸擦槍走火在九霄雲外打了起來，依據古往今來幾乎永遠被推崇的國民對國家的忠誠義務和道徳情操，中國老婆和中國小孩他們到底要幫誰？他們心底到底想幫誰？他們和我們應該一樣是痛苦的。

中國武漢有難，中國人民逃那麼快，如果是人道主義才是天下笑話！

公平、正義、健康、忠誠、人道等，都是人類社會的重要價值，願天下無災難。