「鯰魚效應」是管理學重要法則，鯰魚和沙丁魚「非同種」的魚放在一起產生的效應。

鯰魚、鮎形目（學名：Siluriformes），屬輻鰭魚綱骨鰾總目；沙丁魚（學名：Sardina pilchardus），是沙丁魚屬的唯一物種，屬於鯡形目鯡科。

高雄政壇有「鯰魚效應」一詞，出自陳其邁出席時力高市黨部成立。陳其邁上台致詞先向坐在台下同與會的陳永興醫師致敬，並說；「我政治的啟蒙老師陳永興醫師」隨後說明時代量扮演「鯰魚效應」推崇黃國昌是立院「大鯰魚」，盼時力在高雄發揮「鯰魚效應」。

陳其邁並說：「其實我不太同意用大綠、小綠來區分民進黨與時代力量，這個本來就是大家理念上雖然要一致，但政黨有競爭也有合作的情況下，時代力量有其時代力量的特色，這是和民進黨不同的。今天非常高興時代力量在高雄成立黨部，為了國家更好、為了我們美好的未來，大家一起競爭、一起努力！三民區是我的大本營，是我們深綠的選區，民主聖地..」

黃國昌國會法案助理林于凱在2018年大選為時代力量在三民區「開疆闢土」突圍成功當選市議員，他能言敢言如「中資入侵高雄港」的質詢將「號稱港資背後中資」背後大資金都來自中國國企的現況與隱憂首度攤在議會殿堂。他是當前少數大聲「向中資SAY，NO！」、「向金權SAY，NO！」無懼得罪隱身幕後政商權貴的議員。

抵制中國北京冬奧 ，國際呼聲不斷！澳洲、紐西蘭、加拿大、英國等「五眼聯盟」的所有國家包含德國、日本、比利時和奧地利等眾多國家都已表態。時代力量高市前鎮小港參選人湯茹婷說，早在2021年7月歐洲議會針對香港跟新疆的人權問題以578票比29票壓倒性通過表決抵制北京冬奧。歐洲議員渥特曼斯說：「中國已經扼殺香港的民主，習近平也已表明下個目標是台灣。當時台灣媒體顯著報導，她就密切關注歐洲議會表決抵制北京冬奧的後續，但一直都未見台灣議會有任何議員關注或提案此事。當前時力在高雄議會僅林于凱一席，雖想提案但無黨團恐難成案，也因此，她投入2022高市前鎮小港選區，盼讓堅決捍衛台灣的力量，可以在高雄市議會發聲。

※【影音】抵制中國北京冬奧 高雄第一槍！時力湯茹婷：人權為先..

https://www.peoplenews.tw/news/43860eaa-c3ae-424b-be7a-0a0e1fe106f3

民進黨和時代力量本來就是不同政黨，但同是本土政黨、捍衛本土政權立場完全一致。以高雄市為例，民進黨是執政黨，時代力量當前雖僅林于凱一席，惟成功扮演「鯰魚」，尤其反中資、抗金權的議會質詢看見在野黨立場不變的堅持。

今年上班首日王浩宇遷藉高雄投入民進黨高雄市議員三民區黨內初選，王浩宇當然不是「鯰魚」。因為他和現任議員康裕成、何權峰、鄭孟洳，前議員林武忠、罷韓里長沈秀玲、前議長蔡見興女兒的蔡佳庭都「同為民進黨」，加入爭取的是「民進黨初選戰局」，這以管理學法則「鯰魚效應」類比而言，就是同為「沙丁魚」。民進黨三民區現任、前任議員與表態參選者盤根錯節基本盤都很穩定，王浩宇能否在民進黨黨內初選脫穎而出，還是很大的挑戰，時代力量議員林于凱指民進黨王浩宇「非鯰魚」則是有所本的。

2018年底陳其邁參選高市長成立前鎮競選總部，陳永興站台批韓國瑜在選「高雄特首」要把高雄變成中國香港。他並批韓是外地的王祿仔仙「話唬爛」，那場場助講，轟動全場！「王祿仔仙」至此貼上韓標籤，是當時的網路搜尋的關鍵字。當前韓國瑜發表新書擬再起風潮態勢甚明.....。

※上網再看一下陳其邁致詞與談時力扮演如管理學上的「鯰魚效應」、「民進黨與時代力量非大綠小綠」、和陳永興站台批韓呼籲挺邁的助講，2022地方大選11月將舉行，為了國家更好！ 台灣美好未來！想想政治「鯰魚效應」。

【影音】時代力量扎根地方！陳其邁：激勵的「鯰魚效應」2018

https://www.peoplenews.tw/news/d1991a02-ee55-4580-a53b-72e6530b4dea

※什麼是「鯰魚效應」?

(一)、維基百科：鯰魚效應（Catfish Effect）是指透過引入強者，激發弱者變強的一種效應。

在挪威，鮮活的沙丁魚比急凍的要貴好幾倍。有說，在當地長期以來只有一艘漁船能做到將鮮活的沙丁魚帶上岸。而箇中祕訣只有船長一人知道，而且始終沒透露半句。船長離世後，漁民在他的漁獲盛器中發現一條鯰魚東游西竄，沙丁魚為閃避它而改變其一貫的惰性，不停游動，以求保命，終得以存活下來。

https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E9%B2%B6%E9%B1%BC%E6%95%88%E5%BA%94

(二)、MBA智庫百科

挪威人愛吃沙丁魚，尤其是活魚，挪威人在海上捕得沙丁魚後，如果能讓他活著抵港，賣價就會比死魚高好幾倍。但是，由於沙丁魚生性懶惰，不愛運動，返航的路途又很長，因此捕撈到的沙丁魚往往一回到碼頭就死了，即使有些活的，也是奄奄一息。只有一位漁民的沙丁魚總是活的，而且很生猛，所以他賺的錢也比別人的多。該漁民嚴守成功秘密，直到他死後，人們才打開他的魚槽，發現只不過是多了一條鯰魚。原來鯰魚以魚為主要食物,裝入魚槽後，由於環境陌生，就會四處游動，而沙丁魚發現這一異已分子後，也會緊張起來，加速游動，如此一來，沙丁魚便活著回到港口。這就是所謂的“鯰魚效應”。運用這一效應，通過個體的“中途介入”，對群體起到競爭作用，它符合人才管理的運行機制。

http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E9%B2%B6%E9%B1%BC%E6%95%88%E5%BA%94