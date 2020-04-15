中國駐法大使館近來一直在法國高調推動大外宣，吹捧中國抗疫有成，還批評西方國家危機處理不當，法國外交部今（ 15）日表示，已召見中國駐法大使，抗議中國近日發表的爭議言論。

中國駐法大使館4月12日在其網站發表一篇文章《還原被歪曲的事實：一名中國駐巴黎外交官的觀察》，一位不具名的外交官批評西方國家應對武漢肺炎（新冠病毒COVID-19）疫情反應遲緩，並指控法國養老院工作人員「一夜之間拋棄了自己的工作...讓病友們在飢餓和疾病中死去」，該文引起全法政壇怒火，紛紛替養老院辯護。

法國外交部長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）今天發表聲明表示，自去年12月武漢肺炎疫情以來，中法兩國保持互助，包括兩國間相互運送防疫物資，然而，中國駐法大使近日公開場合的立場，並不符合兩國良好的雙邊關係」，他今天已召見中國駐法大使盧沙野，明確表達對相關言論的不滿。

勒德里安說，不容在此時論戰，法國正努力整合、團結並盡全力與國際合作，並強調中法兩國間的對等聲援行動，證明了雙方希望合作來面對疫情。

在法國外交部召見後，盧沙野於14日在駐法大使館官網發布《中法合作抗疫，千里同好堅於金石》一文，文中提到，在抗擊疫情過程中，法國政府、商界和廣大民眾總體上對中國是友好的，但某些法國媒體、記者和所謂的「中國問題專家」不時製造出一些不和諧的聲音，對於這些雜音不能等閒視之，中國駐法國大使館適時逐條予以堅決回擊，還原事實真相。只有這樣才能讓偏見和謊言無處遁形，才能讓法國民眾了解真實中國，讓中法關係基礎更牢。