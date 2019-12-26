國民黨台北市議會黨團26日針對網軍案召開專案報告，柯文哲在答覆藍營議員追問時表示，當時楊蕙如的標案確有議員關心。圖／畫面擷自台北市議會議事直播影片

大選在即，北檢起訴「卡神」楊蕙如後，所掀起的網軍案風波並未停歇。中國國民黨台北市議會黨團以楊蕙如曾向台北市政府標下5項標案為由，特於26日召開「市政府提供民間體育賽事等之補助及相關標案或採購案疑義」會議，邀請市長柯文哲赴議會專案報告。在上午的報告中，柯文哲在藍營議員連番追問下說出，當時楊蕙如的標案確有議員表達關心。

楊蕙如涉及幕後出資指示網軍帶風向，導致去年我駐大阪處長蘇啟誠因壓力自縊，在國內掀起政治風暴。本月初楊蕙如遭北檢起訴後，楊與麾下公司近年所取得的公部門標案亦成為外界關注焦點，其中包括了與台北市政府標得的網球國際賽事經辦等5項標案。國民黨議會黨團以此為由，要求柯文哲專案報告以釐清真相。

在今天的質詢過程中，藍營議員秦慧珠詢問「是否有人護航？」，柯文哲先是沉默以對，在秦慧珠持續追問「是否有議員護航？」之下，柯文哲最後脫口說出：「不是護航，但有關心。」後又補上：「不能說人家關心就一定不對。」藍營議員接著一一點名綠營甚至民進黨謝系議員，要求柯文哲回答。

國民黨議員李明賢則追問，要求市長解釋對這些標案有無疑慮，柯文哲回答：「中間過程一定合法，但不合理，可能是法律漏洞，官員不會做犯法的事。」柯文哲並承諾，政風處的調查報告會在10天內完成。

市府體育局長李再立補充說，經核對招標過程確實都合法，只有驗收部分因資料不足，沒驗收就給展延，他解釋這是小瑕疵，也有罰款，等報告出爐後會再行檢討並依合約處置。

至於民進黨台北市議會黨團，決定集體不出席此次專案報告。對此，黨團總召張茂楠表示這是藍營選舉操作，民進黨不會隨之起舞。