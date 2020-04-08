高雄市長韓國瑜團隊認為「罷免連署偷跑」違反選罷法，今（8）日委由律師向台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷免投票。圖／高雄市政府（資料照）

罷免高雄市長韓國瑜二階段連署昨天審查通過，韓國瑜團隊認為「罷免連署偷跑」，已違反選罷法，今（8）日委由律師正式向台北高等行政法院遞狀聲請停止執行，要求停止罷免投票；對此，高雄市議員陳致中批評，韓國瑜出大絕了，不能小看聲請行政法院「停止執行」這一招，看得出這是有操盤手的「反罷四部曲」。

罷韓二階昨天通過審查，連署書40萬6880份，剔除重複或資料不全者，有效連署37萬7662份，遠超過二階門檻的23萬份，預計6月6日或13日舉行投票。

韓國瑜團隊昨晚傳出要對中選會提出行政訴訟，前高雄市新聞局長王淺秋表示，罷免案在韓國瑜上任未滿1年就開始連署，明顯偷跑，已違反選罷法，將遞狀聲請停止執行。

韓國瑜今天委託葉慶元律師及王淺秋前往台北高等行政法院遞狀，聲請停止執行罷免案投票，聲請狀指出，依照選罷法規定，罷免案要在被罷免公職人員任期屆滿1年後提出罷免案，公民團體於去年就職週年12月25日當天，即已完成所有罷免提案書的分類、裝箱工作，顯見所有的罷免提議書都是違法在1年內簽署完成，全部均應屬無效提案。

對此，陳致中表示，按照選罷法75條，1年內不能提罷免案，也就是1年後就可以提案 ，規定的是「提案時間」，並不是「連署時間」，依法論法，韓國瑜的主張是硬凹，看得出來這是有步驟、有計劃、有操盤手的反罷四部曲：韓國瑜裝乖噤聲神隱潛水、以行政資源串連地方勢力、議會無限期延會逃避質詢、大打法律消耗戰以拖待變。

陳致中批評韓國瑜出大絕了，大家不能小看聲請行政法院「停止執行」這一招，黨產會追討765億不當黨產，高達50件案子卡在行政法院，都是因為停止執行這四個字。