美國賓州一個高中女學生，參加學校啦啦隊校隊選拔落選，回家後怒氣難消，在社交媒體上，展示憤怒的中指外，還加了四大F（幹）聲，F學校，F足球隊，F啦啦隊，及F所有事。學校發現之後，認為這樣的言論，太過放肆，妨礙學校名聲，禁止她參加啦啦隊活動一年。對一般人來說，身為人父，看到女兒落選，心底當然失望，但是，對類似的粗魯幹聲，可能不是大家都認同，何況又是在公開的社交媒體。這位美國人父，不滿學校對女兒的懲罰，於2017年將學校告到法院，四年的努力不懈，層層的法庭審判，這個案件上訴到美國最高法院，今年（2021）6月23日，最高法院以八比一的壓倒性，判決學校敗訴，侵犯學生受憲法保障的言論自由！判決書中特別聲明，或許有人認為那些幹聲，不值得憲法來保障，但是只有保障所謂不重要的，才能保障那些必要的言論。對重視言論自由的人，這個最高法院的判決，有極大的鼓舞，也提醒了學校行政單位，懲罰前要三思。

賓州高中女學生

一時憤怒四幹聲

父親失望也難忍

言論自由精準狠

在上述判決的前一星期，6月16日，台灣的新聞報導，提到一位航警警員，寫了一篇文章，描述他上班七年，宛如過著退休的生活，被記二大過免職，連剛考上警大研究所的資格，也一起被取消。處分的理由是：浮誇不當言論，對航警堅守崗位的同仁，打擊士氣，破壞內部團結，嚴重傷害外界對航警的形象。他的長官，也因考核不週，遭記過調職，無辜地受遭殃。如果他真的工作輕鬆，考上警大研究所，高興之餘，分享個人感覺，像其他寫文章的人一樣，稍微誇張一點，不意外。如果航警工作量高，壓力大，航警可以公開表態，拿出作業事實，讓社會做個公評，必要做這麼嚴厲的處分嗎？印象中，不少政府部門，和私人公司或工業界相比，都輕鬆一些，職員說良心話，曝露真相，主管有點難堪，但應該不算惡意誣蔑吧？一篇小文章，就傷害了航警的形象，有如此脆弱的形象嗎？而這篇文章，和研究所資格，又如何扯得上關係呢？有點扯。數十年前，謝雷的〈苦酒滿杯〉被政府禁唱，因為歌詞「低俗消極，讓人頹廢」，看來，行政官員在言論判斷上，似乎一直都很主觀，古早到現代，攏同款。

上班生活如退休

擅自公開航警糗

苦酒滿杯低俗秀

主觀判斷久不朽

職員說良心話不算惡意誣蔑

在台灣傳統社會長大，我的價值觀深受傳統影響，來美近四十年，接受西方文化的洗禮，但是有些觀念，怎麼洗都洗不清，還是很傳統：譬如在言論自由，和個人隱私的保護，尤其當這兩項保護，和公眾安全有衝突時，更令人迷惑。一年多來的新冠肺炎，就是個好例子，美國因為言論自由和個人隱私的考量，而無法對患者做確實的追蹤，導致對病毒控制，不斷地掙扎，等到有效疫苗開發，疫情開始展現曙光後，在關鍵時刻，又有關於疫苗的假消息，讓許多人怕怕，不願接種疫苗，影響疫情的控制。政府希望藉疫苗的施打，達到群體防疫效果，但是對假消息束手無策，除了做廣泛正面宣傳外，有些州政府，不惜大手筆的利誘，譬如，加州提供了十份樂透金，每份一百五十萬美元，另外三十份，每份五萬美元的樂透金，還有兩百萬份，每份五十美元購物卡，所有接受疫苗者，都有機會中獎，真的是不可思議。

價值觀念本傳統

西方文化也朦朧

自私不管疫情重

看了誰能心不痛

反觀台灣的疫情控制，沒有個人隱私的顧慮，嚴格的追蹤和隔離，配合高額的罰款，一個多月來，似乎已有些效果。這樣的做法，造成許多人的不方便，甚至商店停止營業，導致生活有困難，為了整個國家，犧牲某些特定商業，合理嗎？和其他政府的政策一樣，沒有絕對的對或錯，而是政府的關注重點在何處，負責任的政府，如何讓「整個國家」更好，應該是最終的考量，而對被犧牲的對象，如何去補償，都要認真思考。民主國家的選舉，就是對政府措施的檢驗，當它政策重點失準，讓多數人失望時，就是該下台的時候，很簡單。在言論自由方面，無法認同美國賓州女孩的幹聲，對最高法院的判決，勉強接受，但心存疑慮；對台灣航警的免職，和取消研究所資格，苦酒滿杯，心思錯綜。講咖嘴角全波，你可能要問我，言論自由的界限在那裏，老實說，我也不知道。但是，我家門口那棵茉莉花，16美元買的幼苗，我很確定，會開出芬芳美麗的茉莉花，因為有許多嫩葉，六月茉莉，來得正是時候。風花雪月容易談，世事人情多缺殘，中語寫來簡單，台語讀來親切，換個腔調吧。

政府政策若失準

選票自然會減損

六月茉莉清香芬

美麗自然守本份