總統對於在傳統社會中被排斥或壓抑的同志，給予同情的溫暖，也算得上是一個大家長的愛心。但是表現太過積極的支持，恐怕就得不到為數更多的沉默大眾的認同。圖／擷自總統府flickr

原定10月30日舉辦的國家祈禱早餐會，籌備委員會因為蔡英文總統積極鼓勵號召民眾參加即將在10月31日舉行的同志遊行，因而婉拒蔡總統參加國家祈禱早餐會。本來是被祈福的主角，卻變成被婉拒的總統。這是何等尷尬而且沒面子的糗事。蔡總統方面，乃由總統府發言人對外宣稱，蔡英文總統婉拒出席早餐會。這更是糗上加糗的「見笑代」。但是更遺憾的是，已經舉辦了十九屆的國家祈禱早餐會也因而取消了這一屆的早餐會。

為國家祈禱、為總統祈禱，是基督教莊嚴的祈禱儀式，從基督徒的宗教情感和家庭價值信仰的角度來設想，做為早餐會代表國家的主角蔡總統，和做為鼓勵甚至參加同志遊行的蔡總統，確實會覺得怪怪的。為國家祈禱，莊嚴的早餐會停辦；然而如同狂歡嘉年華會的同志遊行卻照樣進行。這不能不說是一個遺憾。如果做為總統的蔡英文，不去「積極鼓勵」民眾參加同志遊行，這一切或許就不必發生。10月30日她可以照常行禮如儀參加國家祈禱早餐會。隔天她或許還可一反西裝長褲的常態，以「妖嬌美麗」的Cosplay裝扮出現在同志遊行隊伍中，打破一般人的刻板印象，也滿足一下同志人權的訴求和年輕人愛搞怪的叛逆心。反正這也不過是一場嘉年華會。而且也不是第一次。台灣政黨和意識型態更激烈的紛爭，我們也看多了。不值得大驚小怪。而籌備委員會並不是基於基督教的教條，而是基於教徒更深層的價值和信仰，和恐怕蔡總統的參加會引發不可預期的變故，或許對蔡總統不好，因此不得不做出不鼓勵蔡總統參加的決定。絕對不是針對同志團體而做出的決定。基督教信仰，每個人都是神的孩子。這是基督徒人人生而平等的理念基礎。也是對貧病弱勢尤其照顧的情感和理念基礎。

寬容尊重 相互理解

做為一個個人，蔡總統的性傾向或對同志的支持態度，有她的自由和基督教的平等心。做為一個台灣總統，對在傳統社會中被排斥或壓抑的同志，給予同情的溫暖，也算得上是一個大家長的愛心。但是表現太過積極的支持，恐怕就得不到為數更多的沉默大眾的認同。台灣社會雖然已經相當自由，對於性傾向異於常態的同志，也越來越能理解、同情而包容。但是對兩性觀念和家庭結構，大多數人的觀念還是相當傳統而保守的。一般人的態度比較含蓄，所以不太會對同志表達強烈的態度。籌備委員會，因為蔡總統在兩個活動所扮演的腳色有所衝突，不得不做出決定而發聲，所以才會被聽到。這一次國家祈禱早餐會婉拒蔡總統參加，純粹是基於宗教和家庭價值信仰，和對蔡總統的好意，而非政治上的矛盾或偏見。我相信為數更多的非教徒，也是因為根深蒂固的兩性觀念和傳統家庭結構的價值，無法贊同「同婚」。更不能認同赤身裸體和奇裝異服上街遊行，引人側目的行為。對同為社會一份子的多數人，同志們應該也需要理解並尊重他們的感受和意見，並心存社會責任，行事稍為收斂一點、莊重一點，或許可以得到更多大眾的支持和尊重。我們能理解同志追求性平人權的正當訴求，但是也希望政客不要因為選票考量，把同志活動政治化。這樣對同志和對社會都沒有好處。

現在台灣正面臨很多國家安危的問題。除了中共滲透統戰和武力威脅之外，還有轉型正義、司法改革、國家正常化、經濟困頓、低薪化、少子化等各種問題，都需要蔡總統給予更大的關心，付出更多的努力才對。對屬於少數的同志舉辦遊行活動「積極鼓勵」，卻對得票四百五十七萬將近過半的『東奧正名公投』活動加以抵制。為什麼會做這樣偏頗的決策，到現在我們還無法理解。為什麼台灣會成為世界同志活動最大的舞台，對台灣社會有甚麼好處，我們也無法理解。我們贊成對同婚及同志有合理的政策，但是也要能兼顧其他大眾的想法，讓台灣成為更和諧、更合乎人性和人道的社會和幸福的國家。宗教教條也好、政治主張和道德信仰也罷，都需出自內心的真誠。這也是 Cosplayer 和偽Cos 的區別之處。這或許值得蔡英文總統和政客們好好思考反省一番的吧。



作者表示贊成對同婚及同志有合理的政策，但是也要能兼顧其他大眾的想法，讓台灣成為更和諧、更合乎人性和人道的社會和幸福的國家。2020.10.31同志遊行。圖／擷自台灣同志諮詢熱線協會臉書