日常生活極度仰賴3C產品的現代，有賴人造衛星的運作。人造衛星相關事業於現今的地球，每年已有高達四千億美元的產值。圖為中大、晉陞太空科技於 20191111締約 共同推動太空產業發展新聞報導。圖／擷自公視網路新聞圖／擷自公視網路新聞

作為台灣第一家太空科技事業，即晉陞太空科技公司，原本預計於2019年12月27日於台東南田試射火箭，並將於2020年三月，發射商用的人造衛星，以能在未來的6G市場，取得先機。只是由於事前與當地居民的溝通出現問題，再加以火箭場所在地，竟是以養蝦場名義為登記，致有違法使用之嫌疑，也造成火箭試射的計畫，因此延宕，甚至取消。從此過程就暴露出，我國發展展太空事業的同時，卻完全忽略了相關法制之整備。

在蘇聯解體與冷戰結束後，太空科技的發展，已從軍事目的轉為民間的商業用途，尤其是在日常生活極度仰賴3C產品的現代，都有賴人造衛星的運作。惟此有效運作的前提，又以人造衛星廣佈於太空軌道為前提，再加以人造衛星的壽命僅有三、四年，就使人造衛星相關事業於現今的地球，每年已有高達四千億美元的產值。故就算是太空發展較為遲緩的亞洲，除最早發射衛星的日本外，諸如中國、印度、南韓等國，皆相繼投入大量國家與民間企業的資源，以期趕上歐美先進國家。

發展太空科技應有法律規範

相對於此，台灣在太空科技的發展，不僅在時間上已有所落後，投入的資源顯也無法與上述國家相比。更麻煩的是，這些亞洲國家，雖不能說完備，卻皆有規範太空事業的法律，但台灣在發展太空科技之時，卻未見有任何相關的法律規範。尤其在此次選舉，兩大政黨並未有任何太空政策的提出，且所有政黨，也只有時代力量提出太空法的制訂。這實在很難讓人相信，台灣發展太空科技的決心。

而在未來，若要制訂太空法規範，首要的目標，自然得先從架構性質的太空基本法著手。而在基本法中，必須先確立太空發展的目的，自然是以便利人民生活、產業振興與國家安全保障為目標，同時得兼顧國際法的遵守與環境的考量。而在面對太空發展的多重目標，以及相互間可能的衝突，勢必得在基本法中，課予政府制訂太空發展計畫的義務。而此計畫的內容，除了必須有太空發展的階段性時程、公私協力的計畫與相關許可程序，也得包括人才培養，以及對於環境影響的評估，更得有相關的賠償或補償為配套，以及現有法制的整備等等。

至於面對太空計畫可能的複雜性，亦得在基本法中，明文主管機關。而以目前國家太空中心，乃是隸屬於國家研究院之下。而此研究院，雖然目前以財團的型態存在，但究其實，仍是受到科技部監督的行政法人，故在其下的太空中心，層級實在太低，也僅屬研究機構，致與推動太空產業的目標，有所扞格。而由於太空發展，會牽動的政府部門繁多，於太空基本法中，就得明文是由行政院來為權責機關。甚至如日本的宇宙基本法，還規定內閣府必須設立宇宙開發戰略本部，並由首相擔任本部長，以期發揮政府的統合效力與資源，此或可為取法的對象。

而因太空基本法的建立，只是一種原則與架構性的立法，勢必得再藉由更為具體與詳細的立法，如人造衛星發射及其管理法，太空損害賠償法、太空產業振興法等等，才足以因應未來的太空發展事業，也才可因此降低民間業者投入此等產業，所可能產生的疑慮與擔心。