本人曾在今年4月12日於台灣最高水準政論媒體民報發表專文：〈台灣應籌組社群媒體國家隊〉，並於7月2日再度發表專文：〈 中國有微博，台灣也要有自己的FB 〉；最近國內外發生兩件值得大家關注的事件，一是台灣公民割草行動社團無緣無故被消失，據悉正向臉書申訴中，未來如果社會大眾未關注此事，事情最後應會無疾而終，這是一葉知秋、見微知著；蔡政府現在就要防範未然，未來才不致於措手不及；只要老大哥不喜歡你說的話，你就會無緣無故被藉由各式各樣奇奇怪怪的理由被消失，你可以申訴，但就只是狗吠火車，台灣民主社會的內涵已經遭受破壞，因為民主的真諦就是寧願給人民百口莫辯的機會，也不能讓人民無口可辯。

科技公司操弄掌控政治辯論

另外一件是日前美國前總統控告科技巨擘臉書、推特和YouTube 等社群媒體大公司，侵犯他的言論自由，其實此事在去年美國總統大選時已昭然若揭，全世界都瞠目結舌在看美國現任總統被啞巴了；川普在8日投書《華爾街日報》（WSJ），解釋他為何這樣做：川普說他控告科技公司以制止他們繼續犯錯，為求捍衛自身權益，也為所有美國人；社群媒體已成為如同過去市政廳、報紙及電視一樣的自由言論集散地，網路就是新的公共領域（public square），大型科技平台採用如封鎖用戶、解散平台等手段，審查與打壓思想，阻礙資訊自由流通，非常不要臉（brazen and shameless），科技公司不再只單純移除具有暴力威脅的言論，他們已經在操弄及掌控政治辯論；回顧過去一年被審查的內容，稱用戶曾被禁止在社群平台上提出新冠肺炎病毒起源於中國的證據，並且不得談論如奎寧（hydroxychloroquin）等治療方法，但是媒體現在又說這或許是事實。在總統大選前，平台也禁止如《紐約郵報》（New York Post）等媒體揭露對於拜登家族非常關鍵的報導，有的內容甚至連拜登陣營都並未質疑。最離譜的是，總統大選才剛結束，這些平台就迫不急待封鎖現任總統的社群媒體帳戶，「如果他們能對我這樣做，就能對你們這樣做，相信我，他們有這個能力」。

事實上，許多力挺川普的帳號或社團先前早就被處理了，只是沒有上新聞而已；是因為川普是現任總統，其帳號被停用才上新聞；台灣的自由和民主，特別在言論自由方面，在2020年絕對超越美國，關於此點幾乎無庸置疑。

沒錯！我們台灣是比美國更自由更民主的國家，但自由不是免費的，所以更需要我們用心維護和照顧。

防範中共掌控、利用社群媒體

為了防範未來中共可能利用社群媒體發動大規模認知作戰，封殺親台言論，台灣有必要成立自己的社群媒體國家隊，台灣現有人才和資金等等實力，萬事俱備只欠東風，而蔡政府的意志就是東風，台灣的社群媒體也未來也可能發展成為世界軟體巨擘。

就產業面而言，以市值計算，全球前5大科技企業，蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書（Apple、Microsoft 、Google，Amazon、FB）之中只有蘋果是硬體企業，其他都是軟體企業，即使是中國最大的騰訊和阿里巴巴也是軟體企業，全球市值前十大之中，只有蘋果、特斯拉和台積電是硬體製造的企業；軟體的軟實力無遠弗屆，無形之中可能影響力更大。

台灣子弟只要有好的環境，一定可以發光發熱，例如在台灣出生，小時候就移民美國，現於全世界科技產業界動見觀瞻的黃仁勲和蘇姿丯就是非常好的例子；黃仁勲台南出生，九歲移民美國，現在領軍Nvidia；蘇姿丰也是台南出生，三歲移民美國，現在領軍超微（AMD），兩位都是台灣之光。

鼓勵人才政府責無旁貸

台灣人才多，人才也相對便宜，軟體人才需要有人帶領，更需要資金扶持，政府責無旁貸在台灣創造好的環境來支持鼓勵軟體公司發展；或許交由唐鳳政委來籌組台灣的社群媒體國家隊，拜託台積電出手投資並且全力支持，未來台灣自由民主的聲音才不會被中共消失；台灣的政治民主、經濟自由、社會開放、文化開明進步都是台灣的利基，也最適合社群媒體成長茁壯。

台灣有了口罩國家隊的成功經驗之後，疫苗國家隊奮力排除舔共犬馬的惡意杯葛，正要開花結果；建議蔡總統立即開始籌組社群媒體國家隊，我們唐鳳絕對不輸祖克柏，成立台灣社群媒體國家隊絕對可行勢在必行並且刻不容緩。



作者為了防範未來中共可能利用社群媒體發動大規模認知作戰，封殺親台言論，台灣有必要成立自己的社群媒體國家隊。示意圖／擷自公視新聞影片、Pixabay，民報合成