門諾基金會在2020年開始成為「蝦皮公益」的合作夥伴，從2020年起到今年接連合作兩項活動，分別為：「百元捐 愛無限」及「你認購、我付運」，該次活動共募集27萬多的經費，所募集款項和輔具零件皆使用在門諾基金會愛心輔具銀行的到宅維修服務上，目前已有許多長者受惠。

「蝦皮公益」是「蝦皮購物」網購平台所推出的公益專區，其中規劃與不同的公益單位合作，供民眾透過蝦皮即時認購愛心物資或者直接捐助款項。一開始於去年9月合作「百元捐 愛無限」，合作緣由是因為蝦皮的同仁留意到門諾基金會的愛心輔具銀行，無懼上山下海到偏鄉進行維修。

第一次合作的活動共募集27萬多的捐款，所得全部使用在到宅維修服務上，目前已有許多長者受惠，例如有一位高齡80歲的阿美族陳阿嬤是受門諾基金會服務長達九年的個案，自己獨居在簡陋的鐵皮屋之中，並透過回收拾荒維繫生活，她唯一的交通工具就是電動代步車，該車前不久突然故障，剛好透過蝦皮公益所捐助的款項得到技師的維修，為電動代步車更換馬達，讓她可以再次使用電動代步車！門諾基金會表示，所有經費預計可以幫助三百位身障或失能長輩，實踐「輔具到宅 行走無礙」的目標，讓行動不便使用輔具的長輩們可以改善生活品質。



蝦皮的CSR 團隊親自來到第一線了解愛心輔具銀行的服務面貌。圖／門諾基金會

在上一次的合作結束後，蝦皮的CSR 團隊負責人胡育嘉、陳怡如專案經理、王慧君專案副理特地前往花蓮參訪門諾基金會愛心輔具銀行及隨行到宅維修的行程，認識愛心輔具銀行的服務面貌，並了解輔具相關服務對於花東失能長者的在地重要性，因此決定再次合作。



愛心輔具銀行的維修工程師到個案家到府維修。圖／門諾基金會

蝦皮公益再次推出的「你認購、我付運」活動中，主要就是要募集輔具的零件，並且也推出生活物資的認購，讓長者們可以過一個充滿愛心與溫暖的年節，並由蝦皮來負擔運費支出。此次在社會大眾及蝦皮的合力之下順利圓滿達標，總參與人數950人，共募得630件零件、669件生活物資。門諾基金會強調，未來將持續協助更多弱勢長輩與失能者，可以無後顧之憂進行輔具維修和汰換，讓既有輔具可以「重獲新生」、持續發揮功能來協助長者們可以好好在地終老。



愛心輔具維修工程師與蝦皮公益補助維修的阿公合影。圖／門諾基金會

門諾基金會的愛心輔具銀行於於2019年3月成立，乘載著協助偏鄉弱勢與長者的十年的豐沛經驗，以兼具輔具專業和社會創新理念「再造、在地、再生」，繼續服務東部有所需要的民眾，服務足跡遍布東部偏鄉角落。目前愛心輔具銀行服務內容除了到偏遠地區進行維修、結合花東鄉鎮各地的工作站深入在地之外，如今也透過受捐贈的輔具，或由我們進行維修二手輔具再利用，將其媒合後提供弱勢失能者使用。

蝦皮利用自身的平台優勢，吸引年輕使用者們的關注花東偏鄉的長照議題、一起發揮愛心正能量，讓民眾可以輕鬆網購消費，更增添做公益的方便性，讓愛無遠弗界發揮效果，可說是共創三贏！期望社會大眾一起關心、支持門諾基金會的愛心輔具銀行！

若民眾有需要洽詢或有意捐贈，歡迎

電洽：03-8237331 門諾基金會愛心輔具銀行花蓮總行

地址：花蓮縣花蓮市中正路317號