中共已經迫不及待，開始試探拜登對中共的態度，中共最擔心美國和歐盟聯手對付他，所以，把姿態放軟，正等待拜登的信號。圖／擷自PBS News hour影片，中國人民網，民報合成

武漢瘟疫和美中貿易戰爭之後，中共維持了經濟正成長，讓很多小粉紅喜出望外，厲害了我的國，但是，這是一場殘酷的勝利，2025製造沒了，「一帶一路」飲恨，強國夢一夕被腰斬。過去，中共花大錢搞大外宣，說好中國故事，營造笑臉的軟性外交毀於一旦。

戰狼面貌世界亮相

與國際翻臉之後的中共戰狼面目，暴露在世人面前，這一切要拜川普所賜，定位中共是邪惡政權，因此，中共顛覆美國的大選動機，從此建立，把川普弄下台，已經快要成功，而可以被操弄的拜登政府，如今卻在觀望之中，這一點使習近平充滿不安，與川普的公仇私恨未來如何善了，倒是其次，拜登還沒有捎來問候電話，才令人頭痛，依照過去慣例，美國新政府上台前一周，雙方熱線電話已經搭建，現在卻無消無息。

20日，白宮換新主子，卻是美國歷史上最難堪的總統就職日，川普拒絕依照傳統禮節，到北門迎接拜登夫婦，並且安排21響禮炮，為自己送行，給拜登最難堪的登基典禮。

華府更是如臨大敵，從白宮到國會大廈，2.5萬國民衛隊團團包圍，這些國民衛隊到底是向哪一位總統效忠，還必須事前接受忠誠度的考察，以免發生叛變事故，民主國家的總統就職，本來是一件喜事，現在卻辦得很像獨裁國家的就職典禮，大軍壓境，想來實在悲哀。但是，一場充滿疑雲的大選，如今真相尚未揭露，美國人對拜登政府無法信任是必然，這場大選分裂了美國社會，卻使中共暗地高興，希望川普趕快離開，以便新的美中關係可以重新建立。

中共已經迫不及待，開始試探拜登對中共的態度，川普臨走之前，制裁中共無人飛機企業，阻擋這些企業在華爾街吸金，從華為開始，目前被拒絕進入美國吸金的中國企業已經超過50家。但是，中共打算在21日推出「霧芯企業」在美國發行IPO，霧芯是中國最大人造香菸製造商，華爾街分析，在這個關頭上，中共有意試探拜登政府是否和川普一樣，對中資企業美國上市吸金，採取嚴格的審查制度，中共對拜登政府充滿期待，多次由王毅出面姿態放軟，發表美中經濟無法脫鉤的論調，上個月，本來要簽約的「歐中投資協議」，突然被美國干預，臨時喊卡，中共最擔心美國和歐盟聯手對付他，所以，把姿態放軟，等待拜登的信號。

中共面臨八面楚歌

中共國內的情況，卻是悲劇大於喜劇，只能說悽慘兩字，許多經濟發展特區轉型無力，下崗人口逼近一億，還不包含農民工，官方估計，20%失業率還算保守，表面上看起來漂亮的2.3%經濟成長，根本無法當飯吃，因為消費力持續低迷，這些經濟數字是依靠外銷和生產堆積的，很多果實流進外資公司和國營企業，民營企業不振，下崗和失業無法改善，國內消費無法提升是必然的結果，加上「武漢瘟疫」疫情再度升溫，到處封鎖，民怨四起，只要控制不當，政權就會垮台，習近平現在是八面楚歌情況。

中共印鈔票的手段，和美國不相上下，美國印鈔票的方式，顯然比中共更高明，拜登上台，加碼釋放利多，補助家庭開銷來到最高峰，這些鈔票最後流進股市，創造表面榮景，但是，中共印鈔票就不一樣，多數鈔票進入地方政府的債務陷阱，避免地方政府倒閉，另一方面資金大水進入房市，避免房市倒塌的金融連鎖效應，卻反而使房市無法動彈，變成一灘死水，目前，中共只能期待美中貿易戰爭停止，可以持續從美國華爾街吸到奶水，穩定金融和財政，中國人奴性雖然很重，但是奴隸也要吃飯，沒飯吃，中共的社會抗爭將會四處開發。

後川普時代的拜登，肯定不好做，尤其是處理中共和台灣問題，川普政府已經把中台脫鉤，各自由國務院不同單位管理，對台灣來說是好消息，無須任何事情和中國綁在一起，預料拜登也會延續這個方案，儘量讓台灣和中國脫鉤，從大方略來看，穩定亞太地區和平，還是美國重中之重的政策。



作者預料，拜登也會延續川普政府，儘量讓台灣和中國脫鉤，從大方略來看，穩定亞太地區和平，還是美國重中之重的政策。圖／擷自BBC中文網