二十世紀是人類史上十分悲慘的一百年，兩次世界大戰，世界兩度被極權主義的思想佔領—— 法西斯和共產主義，而後者又讓兩個大國，俄羅斯和中國接受馬列意識形態洗禮，至今尚未步出其陰霾。歐洲一先一後遭到法西斯和共產主義的荼毒，所幸，在相對來說較短的時間內，擺脫了夢魘，先是1933〜1945之間，眼看它起高樓，眼看它樓塌了，納粹法西斯主義徹底垮台消滅；之後1945〜1989，東歐共產主義陣營的國家成為蘇聯衛星國，隨著柏林牆的坍塌，亦紛紛解體，和平過渡轉型為民主體制。接著，連老大哥蘇聯本身也都分崩離析，大家爭先脫離國聯體。如今世上還剩下一個共產主義的百年老店中國和幾個小國。

華沙條約確定了德國波蘭的邊界

當然，柏林牆雖是一夜之間（1961）砌造的，卻不是一夜間（1989）鬆垮的，它的牆角下有兩百多亡魂，都是在那28年之間，逃亡不遂，命喪命黃泉的。「挖牆腳」的工程其實早就開始了，而且以各種各樣隱形顯形的方式開展，本文要談其中一個關鍵的故事，一個看似平淡，無血無淚的場景，卻起到了四兩撥千斤的歷史性作用。這個戲劇性的事件，發生在五十年前的12月7日。當時聯邦德國（西德）的總理威利•布蘭德（Willy Brandt1913〜1992）到波蘭訪問，目的是為了跟波蘭簽訂華沙條約（Warschauer Vertrag）。在此條約中，德國和波蘭之間的領土界線，被確定在奧得河－尼斯河(Oder-Neisse-Linie)，即此河以東的領土，全部歸屬於波蘭。兩德於1990年統一之後，再一次確定了這個條約，即將十九、二十世紀二戰前，屬於德國前東部領土（Ostgebiete des Deutschen Reiches佔原國土的1/4）都讓給波蘭，成為永久的定局。

總理突然下跪震驚世界

簽訂這樣的條約是大事，但是真正引起世界矚目的是另一個場景。這次訪問中布蘭德來到華沙猶太區起義紀念碑前，他在敬獻花圈的那一刻，突然下跪，在被納粹德國殺害的死難者的石碑前，默哀了半分鐘。時間停擺了，波、德雙方陪同的政治家，在場的攝影記者都被這意想不到的舉動驚呆了，消息和圖片傳來，震驚了整個世界。作為戰後崛起的經濟強國，德國總理到政治經濟都弱小的鄰國波蘭去，不僅簽約割讓土地、賠款，還下跪，這在歷史上還真是沒有先例的。據一位陪同的德國官員後來接受採訪時，說他曾問過布蘭德，這是事先就想好的，還是臨時起意之舉，布蘭德說：「我當時突然感到，僅僅獻上一個花圈是絕對不夠的。」

華沙一跪，為布蘭德贏得了世界的掌聲和次年的諾貝爾和平獎，也從此開啟了東西方對壘陣營之間的理性和談的「東進政策」（Ostpolitik）。



華沙有一個 「 威利·布蘭德廣場」， 那裏有一個紀念布蘭德的銅雕。圖／擷自維基百科，公有領域

下跪表示真誠的認罪懺悔

當時西德國民怎麼看自己國家元首下跪之舉呢？據《鏡報週刊》（Spiegel）的調查，48%的人認為太過於屈尊了，41%的人認為很恰當，11%的人沒意見。華沙當年1944年 8月 至10月的起義抵抗納粹，的確是淒慘悲壯無比， 造成近20萬華沙人喪命，起義軍傷亡約4萬，德軍傷亡2.5萬，全城85%被夷為平地。筆者數次訪問華沙，今日華沙城中心那些古樸典雅的皇宮、教堂、樓房，都是波蘭人戰後一磚一瓦重新按照舊日的模型重建的。回顧歷史，眼前浮現當年的慘劇，能夠領會布蘭德的懺悔贖罪心情，他的下跪並不屈辱，反而體現了一種原初的人性和良知，這是基督教精神裡面的真諦，真誠的認罪懺悔，是可以被原諒，被接受的。相信「華沙之跪」化解了許多波蘭人對德國仇恨的心結，也觸動加強了東西陣營政治家相互和解的願望。

染血的土地之爭

看看我們今日世界中所瀰漫的怨氣仇恨，跟鄰國為了領土之爭，不論是以色列

佔領的敘利亞所屬的戈蘭高地、俄國霸佔克里米亞、印度巴基斯坦之間、印度中國之間、印度尼泊爾之間、日本和俄國之間，還有如今戰事激烈的亞美尼亞和亞塞拜疆之間的武裝衝突，都是為了爭奪土地和資源。想想，要是二戰後，德國不願意將原來東部的領土讓給波蘭，那麼今天歐洲的局勢就不是這樣了，也許早就又爆發了第三次世界大戰，又不知道會有多少人為了那塊土地喪失性命，家破人亡。德國戰後的認罪、反思、賠償、懺悔是真誠而實在的，如今它成為一個堅定的民主國家，富裕安定，惠及諸鄰，沒有德國人會為奪回「祖國」的「神聖疆域」去吶喊奮鬥，他們承認納粹的罪孽，願意承擔後果。這樣的選擇不是很智慧嗎？

何時會有「南京一跪」？

回顧上世紀歷史，想來日本不僅欠我們「南京一跪」，日本政府或天皇也更應當向中日戰爭中犧牲的數千萬中國人下跪，缺乏真心誠意的道歉，中日雙方的心結永遠打不開，後患可謂無窮。兩國之間一有什麼矛盾和爭議，仇恨情緒立刻翻騰而來，淹沒理智。受盡被欺凌強佔之苦的中國，現在「崛起」了，它霸凌西藏、新疆、蒙古、覬覦台灣，說這些地方「自古以來」就是華夏疆土，這種陳舊的政治思想，只能禍害人類，用人民的性命去血染疆域，不是國家之福，人民之福。 如果漢族中國人能夠換位思考，想想少數民族的心中感受，他們希望能做自己故鄉土地的主人，只不過要求真正的自治，並非要獨立出去，另起爐灶，這樣的權利都不能給他們，如何能服人心。理性、和平、寬容是化解紛爭、矛盾和仇恨最佳的，也是唯一的手段。