澳洲政府撤銷維多利亞州和中國所簽的一帶一路協議。圖為澳洲外長佩恩（Marise Payne）。圖／擷自美國國務院flickr，資料照

長期居住北京的「中國狂愛者」劉女，最近突然發現新大陸說：「北京一處景點公廁沒門」，中國網民立刻回應：大驚小怪，在中國沒門的公廁到處有，尤其偏鄉的地區。早期，台灣人去中國旅行，旅行社一定交代：「務必帶傘」，初行者一定會問，會下雨嗎？旅行社如此回答：「上廁所用得到」，此話果然不虛，進廁所時打開傘，可以當門使用，中國稍有恥感的人，以國家公廁沒門為恥，但是卻礙於國家政策，敢怒不敢言，理由很簡單，老共騙取天下後，一堆受迫害的非共份子，藉著上廁所，在廁所門板上書寫反共文章，老共一氣之下，就宣佈公廁不可以有門，很多景區，為了呼應文明社會，加一個門，以免如廁者自尊心受損，還必須拿到上級特許，所以沒門是正常的，有門才奇怪，老共治理的世界，就是反常顛覆。

老共自誇基礎建設遠勝美國，可惜文明差太多，說到基礎建設，老共應該感謝日本，沒有日本一路給錢，中國不會有上海機場、北京機場、高速公路，甚至高級的醫療院所，前幾天，日本防衛大臣岸信夫發表談話，警告日本人，中共併吞台灣，將危及日本國安，日本產經日報還呼應：「日本不要再資助中國了」。

事實上，日本已經在2018年宣布結束長達四十年對中國的援助。日本想彌補侵華戰爭所帶來傷害，過去四十年將資金或技術輸入中國，造就現代化的中國，尤其在1989六四天安門事件，國際上制裁中共，日本卻反道而行，不願意讓中國孤單，持續援助中國，如今中共在國際上表現，才是一個不知感恩的卸磨殺驢者。

澳洲不惜與北京翻臉

上週，澳洲政府以「外交安排政策法案」，撤銷了維多利亞州和中國所簽的「一帶一路」協議，根據協議，中國可以加入澳洲各種基礎建設標案，文化上也同意孔子學院進入澳洲，等於對中共開大門迎接，讓你滲透，還讓你來發財，中共駐澳洲大使王晰寧對澳洲決定很火大說：「澳洲是擠奶殺羊」，這話和卸磨殺驢意思一樣，令國際錯愕。中澳貿易，老共賺錢多於澳洲，還被紅色滲透，老共吃澳洲，害澳洲，還罵澳洲，所以澳洲才翻臉。

中國在澳洲賺足錢，還多到可以買澳洲小島，2019年，中國國企租下昆士蘭凱瑟克島（Keswick Island）九十九年，立即要求島上原住民三天內搬走，引發很大爭議。

繼澳洲之後，不再援助老共的是英國，4月23日英國外交部宣佈：對中國援助刪掉95%，從去年1800萬英鎊減少為90萬英鎊，而且只能用在提升人權。

老共寧願把鈔票用在買武器，威脅弱小，在幫助中國人醫療、社福、教育，就裝窮，向國際伸手要錢，台灣很多慈善機構也被騙了不少錢，投資中國社福和教育，換來飛彈對準台灣。

英國國會刪除預算時說：「中國是第二大經濟體，我們還援助他，太荒唐了」。

老共吸收國際資金，用各種騙術，等到壯大自己，就開始卸磨殺驢，台商、日商，早就知道了這一套，現在老共把刀子砍向特斯拉，因為老共學會製造電動車，不需要特斯拉了，真正擠奶殺羊，是老共，這個世界幫老共壯大的是美國，現在美國是老共最大敵人，理由很簡單，美國擋在老共吃掉台灣的路頭上。



作者指出，2019年，中國國企租下昆士蘭凱瑟克島（Keswick Island）九十九年，立即要求島上原住民三天內搬走，引發居民發起抗爭運動。示意圖／擷自Keswick Island Reclaim Aussies Rights臉書