享受核電，把核廢料留給後代子孫，製造這些「萬年垃圾」也不人道。日本前首相菅直人出版《核災下的首相告白》。圖／擷自維基百科，公有領域，孫一信攝，民報合成

12月18日的「重啟核四」公投，是政客們用來「亂台灣」的議題之一，浪費了龐大的人力、物力等資源，相當不公道，引人不安與憤怒。

日本福島核災發生後，前首相菅直人先生2012年出版《核災下的首相告白》，中譯本2021年3月出版，該書第29頁記載20公里、30公里、170公里、250公里的「逃生圈」模擬圖。日本核能委員會近藤駿介委員長評估當時最壞的情況，半徑250公里撤離的居民大約5000萬人，何等恐怖。很幸運，「最壞的劇本」最後沒有發生。

該書第47頁指出，「核電是哲學問題」，許多人在經歷了311福島核災之後，提出對核電的想法。提到關於核電的討論，我想到的是哲學家梅原猛在2011年第一次復興構想會議的開場點出：這次的核電廠事故是「文明災害」。

又指出，核電問題不單屬於技術面或經濟學的範疇，而是對人類的生活方式，也就是文明的根本質疑。核電廠事故，無疑是錯誤的文明抉擇所引起的災害。既然如此，與其說是一種「技術問題」，不如說其最終仍需取決於國民的意志，因此也可說是一道「哲學問題」。

我們面對駭人及無情的「文明災害」，必須理性，發揮智慧，並具有防患未然的思維，千萬不能相信媒體所謂「福島核災與地震無關」，「台灣有『斷然的處置程序』，不會有核災」等謊言。

最近有人喊出「沒有核安，就沒有核電」的口號，有欺騙人民之嫌。如果我們目前享受核電，而把核廢料留給後代子孫，製造這些「萬年垃圾」也相當不人道。由科技文獻了解，鈽的半衰期是2萬4千年，核廢料的有害度下降到天然鈾的等級，至少需要10萬年。

在「重啟核四」公投時，細心思考「我們要為後世子孫留下什麼？」，正確選擇自己安全的生活方式，大家堅決反對「重啟核四」吧！