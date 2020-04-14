防堵病毒勤洗手

疫情防杜口罩外

做好檢疫家中留

得道多助資源足

好整以暇全民勝

面對COVID-19疫情，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月24日引用孫子兵法所說的「毋恃敵之不來，侍吾有以待之」，遵從蔡英文總統責成以全國人民健康為首要，帶著全國各部會一起分秒必爭面對防疫工作各種難關，一次突來的COVID-19疫情讓台灣全國人民動起來，各行各業也投入智慧及心力，讓我國的防疫工作完善且超前部屬，獲得全球各國關注。

從去（108）年底，自中國湖北省武漢市發現不明原因病毒性肺炎病例，隨著全球的病例數增多，也多了相當多了解COVID-19臨床症狀及傳染途徑的參考資訊，加上台灣之前SARS防疫經驗，我國早在今（109）年1月20日成立「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」，統籌各部會資源與人力，在很快的時間採取邊境防疫及口罩管控等防疫相關措施，每項決策的背後都需動用相當大的心力將相關人事時地物準備好，也透過每日至少一次的全國直播記者會布達最新決策及疫情情況，增加部屬效率及減少民眾恐慌，才能全民上下同心有效防止COVID-19疫情在國內蔓延，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。

新型冠狀病毒COVID-19，臨床表現主要為發熱、喉嚨不適，少數病人呼吸困難、胸部X光片呈雙肺浸潤性病灶。目前對COVID-19完整傳播途徑尚未完全瞭解，亦未有疫苗可用來預防COVID-19感染。從發病個案的流行病學角度觀察，高度懷疑可藉由近距離飛沫、直接或間接接觸個案的口鼻分泌物或體液而增加人傳人的感染風險，所以提倡民眾進餐前後、出入公眾場所前後、接觸非個人物品後都要用肥皂洗手30秒以上，未洗手前不觸摸臉部五官，出入公眾場所需戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，規律生活作息，維持正常免疫力。為了讓口罩資源有效分配，從超商配送、健保卡配額購買、健保藥房販售、口罩地圖、到網路預訂、超商領取，線上統計線下購買，善用網路效能，讓口罩資源普及，加上管控防疫物資（如：非接觸式體溫測量儀、防疫酒精、防護衣等）生產及配送，使防疫工作不因物資短缺而形成防疫破口，同時避免物價哄抬，更感謝國人多數都有養成防疫好習慣，才能有效延緩疫情進入社區。

中央流行疫情指揮中心面對境外移入病例增多及考量COVID-19潛伏期長、無症狀者亦可能有傳染力，為防止演變為社區感染，每日觀測各國疫情發展，對於國外旅遊分級警示，要求返國民眾不同等級防疫措施——自主管理、居家隔離、居家檢疫，確診病人的詳細疫調，後續因應不同情況設立醫院人力分層分流措施、成立專責隔離病房、全國設立隔離檢疫所、防疫旅館、建立手機電子柵欄監控、志工關懷專線等，並增加COVID-19篩檢量能及效率，以縮短民眾等待檢驗結果出來的時間。鑽石公主號郵輪加強隔離檢疫措施、二次專機接回中國武漢的台商等，都大大降低疫情擴大的可能性。每項作為及決策，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在直播記者會上也許只是短短一句話說明我們做到了什麼事，背後卻是指揮中心內外部龐大的討論及準備，感謝每一位為這次防疫工作付出心力的人！

危機的背後就是轉機，面對這次疫情，台灣各產業因此精進，全國民眾也更加感恩、更珍惜台灣。一飯之恩當記終身，滴水之恩湧泉以報，讓我們用感恩的心攜手守護國人健康！台灣真好，歡迎回家！

※本文轉載自： 元氣網醫病平台