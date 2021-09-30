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每日國際焦點

日本自民黨選出前外務大臣岸田文雄為新黨魁，將任日本首相。

AidData報告指出中國一帶一路計畫在目標國家造成貪腐、汙染、血汗勞動激起反感，許多計畫取消，且債務激增。

英國下令軍方士兵駕駛運油卡車解決油荒問題。

歐盟宣布因西撒哈拉問題，歐盟取消與摩洛哥的農產貿易協定。

日本

自民黨選出前外務大臣岸田文雄為新黨魁，將任日本首相。

針對富時羅素世界政府公債指數10月起納入中國公債，日本政府退休投資基金表示不投資中國公債。

檢方對前日產汽車高管Greg Kelly求刑2年。

南韓

要求蘋果、Google在10月中前，提出如何遵守反壟斷支付新法的計畫。

中國

AidData報告指出中國一帶一路計畫在目標國家造成貪腐、汙染、血汗勞動激起反感，許多計畫取消，且債務激增。

印度

因需低溫冷藏，以及需求低，印度醫院取消史普尼克V訂單。史普尼克V在印度6月發售以來只施打了94.3萬劑。

澳洲

高等法院月初宣判媒體要為讀者張貼於其Facebook頁面的言論負責，CNN為此表示將不再於澳洲Facebook張貼內容。

菲律賓

與澳洲海軍於25日舉行Exercise Lumbas 2021聯合軍事演習。

新加坡

武田藥品於新加坡擴廠投入1400萬美元，並符合新加坡淨零碳排建築綠色標章，廠房宣布破土。

越南

疫情蔓延造成iPhone 13出貨受影響。越南主要組裝鏡頭模組。

泰國

發布洪水警報，全國洪水造成30省7.1萬戶受影響。

緬甸

2月政變以來匯率大跌60%。

阿富汗

塔利班要求美國不再派無人機至阿富汗領空，否則將報復。

歐盟

延長疫苗出口管制到年底。

英國

下令軍方士兵駕駛運油卡車解決油荒問題。

批發電價高漲，但英國法律規定家戶電價上限，小型電力公司無力承擔虧損，一一宣布停擺。

德國

聯邦資安單位調查小米手機。

俄羅斯

以叛國罪逮捕資安公司Group IB創辦人Ilya Sachkov。

俄羅斯國營電視台RT德語台遭YouTube移除，俄國表示對此零容忍。

西班牙

特易購將增加使用鐵路自西班牙運輸商品，以迴避英國卡車司機短缺問題。

白俄羅斯

軍警攻堅一名美商EPAM Systems員工公寓，雙方交火男子遭擊斃，軍警也有1人死亡。

為白俄縱放偷渡客，限縮白俄官員簽證。

波蘭

將白俄羅斯縱放的偷渡客推回白俄境內。

匈牙利

總理 Viktor Orban力挺捷克總理Andrej Babis連任。

美國

民主黨分裂造成拜登政府面臨預算危機。

加拿大

39名受困礦工全數救出。

墨西哥

美墨將於10月8日舉行高階國家安全會談。

巴西

政府不再採購Butantan生醫製造的中國科興疫苗，Butantan生醫打算出口到其他拉美國家。

核准興建通過亞馬遜原住民保留區的輸電線路。

阿根廷

允許恢復出口牛肉到中國。

委內瑞拉

極度貧窮率達76.6%。

厄瓜多

監獄大暴動死者增至116人，6人遭砍頭。

埃及

提出計畫更新開羅古城區。

敘利亞

美國表示不會與阿薩德政權關係正常化。

黎巴嫩

貝魯特爆炸案家屬抗議調查遲緩。

約旦

完全重新開啟對敘利亞邊界。

摩洛哥

歐盟宣布因西撒哈拉問題，歐盟取消與摩洛哥的農產貿易協定。

突尼西亞

總統 Kais Saied任命地質學家Najla Bouden Romdhane為總理。

阿爾及利亞

召見法國大使對縮減簽證表達抗議。

10月1日起開始生產中國科興疫苗。

卡達

配合美國對真主黨財務網路進行制裁。

南非

向美、英、德、法表示需要更多協助才能淘汰燃煤發電。

奈及利亞

為打擊劫匪，卡杜那州關閉電信，禁騎機車。

空軍轟炸造成數十民眾死亡。

馬利

馬利軍方護送車隊前往澳洲擁有的金礦時遭民兵襲擊，5憲兵殉職4傷。

肯亞

總統Uhuru Kenyatta下令購電合約全部暫停，開除能源部長。

烏干達

2反對黨國會議員遭控謀殺。

尚比亞

Konkola銅礦清算人Milingo Lungu因涉嫌洗錢200萬美元被捕。

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