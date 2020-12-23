序文—療傳愛一甲子

文／陳美惠修女（中華聖母傳教修女會總會長）

這本來僅是位修女，抑或是修女會的故事，但更希望是我們共同的故事。

2017年，中華聖母傳教修女會華淑芳修女（Sister Mary Paul Watts）獲准成為「不須放棄原有國籍而可入籍台灣」的嘉義市民，這是她畢生的喜悅與榮耀。華修女常說：「我是正港的台灣人」，她把年華完全奉獻給台灣這塊土地。

華修女出生於美國伊利諾州，由於她非常仰慕中國文化，因而來台加入中華聖母傳教修女會，駐足台灣也已經超過六十歲月。到底華修女是如何獲得第二十二屆醫療奉獻個人獎的呢？ 讓我們來看看她的故事。

傳愛的芳蹤

當大家瞥見聖馬爾定醫院頂端的十字架，一問之下便可知曉，這是修女會發展的醫療事業。我們是怎麼做到的呢？中華聖母傳教修女會於一九五二年來台，修會的宗旨係效法耶穌謙卑精神，並按照時代、地方及教會的需要，從事教育、醫療、堂區、慈善安養等傳揚福音的使徒工作。早在修會建院於梅山，天主聖神就導引華修女來嘉義落腳，因而有了今日聖馬爾定醫院。

當時，台灣醫療正值萌芽階段，嘉義山區路途蜿蜒不便，病患常因此延誤醫治而白白送命；也有的病患因醫療設備不足，常需南北往返。擁有醫療專業技能的美籍華淑芳修女，堅持「哪裡有需要，就往哪裡」的行醫理念，在梅山鄉設立「海星診所」，率領醫療團隊深入險峻山區，以擔架將重症病患抬下山治療。

過去因為交通不便，偏遠地區居民可以說沒有生病的權利。華修女到山區行醫後，終於讓抵抗力較弱的幼童及老人得以接受治療。她曾親眼目睹幼童因來不及就醫而喪生的悲劇，因此從不拒絕任何就診病患，即使病患沒有錢付醫藥費，她也會義務服務，並提供一些日常必需品，供病患應急。

華修女的醫療團隊，除了提供醫療服務之外，也積極倡導正確的公共衛生教育，以徹底改善當時普遍不佳的衛生環境，進而達到「預防勝於治療」的效果。

對山區居民來說，華修女不但能夠醫治疾病，也提升了大家的生活品質。隨著中華聖母傳教修女會會院搬遷到嘉義市，海星診所也從梅山鄉遷往嘉義市，並改名為「啟明診療所」，以擴大醫療服務範圍。

醫療深耕嘉義

到了1960年，啟明診療所提供的現代化醫療設施，廣受民眾認同，病患經常在診所外大排長龍，等候就診。華修女為了提升醫療設備與品質，以照顧更多病患，便前往美國募得許多善款，並在嘉義市民權路興建聖馬爾定醫院。而此院名之由來，係為紀念美籍恩人「馬爾定」先生，因為他的鼎力捐助，聖馬爾定醫院方能於1966年正式落成啟用。

回想當時，雲嘉地區物資普遍缺乏，在華修女的協助之下，引進美援物資與醫藥用品，嘉惠無數病患，這也是醫院在當時被稱為「美國仔病院」的由來。聖馬爾定醫院建院之初，僅有一百二十八張病床，是不到兩百位員工的地區醫院，但憑藉著群體智慧與愛心，齊心幫助病患脫離病苦，因而贏得民眾的肯定。就是那份肯定與信賴，也為日益茁壯的醫院，奠定強而有力的根基。

1986年，我自美國修得醫院管理碩士返國，加入經營團隊擔任院長。當時民權舊院區設備和醫療，已經不足以因應病患的需求，如要提升醫療水準，最現實的考驗就是資金。華修女於是多次回到美國，在冰寒雪地裡，帶著沉重的幻燈片解說、募款。儘管如此，募得款項仍然不足，只能勇敢地向銀行貸款。

所謂「關關難過，關關過」，就這樣，我憑藉著祈禱，從一塊塊磚來堆疊、一塊塊錢來累積，漸漸把醫院環境設備整建翻修，汰舊換新。此時，又幸蒙嘉義市聖本篤會無償提供該會院土地，遂於大雅路現址動工興建地上十層、地下二層的區域級教學醫院。並於1996年新院區正式落成啟用，聖馬爾定醫院於是邁向新的里程碑。

等到遷至新院後，醫院在軟、硬體方面均煥然一新。目前聖馬爾定醫院的規模為擁有三十七個醫療專科，急、慢性及長期照護，服務將近一千床的區域級教學醫院。大雅、民權、芳安等三個院區，各有專責的醫療服務。大雅院區——主要提供急、重症醫療及一般診療；民權院區——主要做為精神科門診及日間照顧；芳安院區——為本院附設護理之家，另設有失智症老人日間照護中心及到宅沐浴車的服務，也設有沐浴福祉教室來訓練服務人員。

為提升醫療水準與確保病人安全，2009年進一步成立醫療品質管理中心，並持續推動各項品質認證。本院對於醫療服務品質不斷精益求精，連續通過醫院評鑑最高等級。

社福醫療挺進

本院在嘉義地區重大事故中，及時發揮緊急救護功能，降低傷亡人數。如：九二一大地震時期，支援對外交通中斷的阿里山地區醫療，並成立「九二一災區醫療支援隊」，利用每日至南投縣地利村與羅娜村進行義診；其餘如協助支援救護2002年阿里山小火車翻覆、2005年屏東大同國小畢業旅行於南二高發生翻車事故、2005年阿里山公路遊覽車翻覆等。

醫療設備最為缺乏的，尤其是嘉義山區。醫院恰好坐落在阿里山的入口，我們也將愛與醫療送上山，設置全年無休的「阿里山醫療站」，開啟了醫院社福醫療的新頁。醫療站已經設置二十個年頭，儘管過程耗費許多人力和物力，卻也無怨無悔，且至今仍持續進行中。

等醫院站穩腳步，基於修會之宗旨與使命，我們更有動能造福需要的人。

1999年，我們開始投入社會福利服務；2002年，增設了「失智症日間照護中心」。直到民國2005年，再由修會籌款設立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，並由本人擔任基金會董事長一職。

基金會以社會福利事務之推動為目的，期望建立「尊重、關懷、正義」的社會。除了興建第一所失智症團體家屋「聖母家屋」外，第二間失智症團體家屋「聖仁家屋」，也正在募資興建中。服務的項目包括長青活力站、銀髮族日間關懷站、原住民部落老人健康站、失能老人日間照顧、暖暖老人食堂服務，以及到宅沐浴車服務。其中與統一超商（7-ELEVEN）合作首間嘉義市「幾點了咖啡館」，更提供高齡失智長輩實習與民眾社交互動的機會。

許多愛與關懷的故事，仍持續在上演，如：協助弱勢幼童穿上愛的鞋鞋、暖暖食堂讓老人溫飽等。我們的醫療團隊，就是從點滴的服務上，讓他們認識耶穌是主。

其實，醫療服務就是愛的服務，就如耶穌說：「我實在告訴你們：凡你們對我這些最小兄弟中的一個所做的，就是對我做的。」（瑪竇福音第二十五章四十節）。

傳愛獲得肯定

回顧「中華聖母傳教修女會」從事醫療工作，已經超過半個世紀，我們的努力，也獲得大家的肯定。

已故方懷正董事長榮獲第七屆個人醫療奉獻獎；本院阿里山醫療團隊榮獲第二十屆團體醫療奉獻獎；華淑芳修女獲得第二十二屆個人醫療奉獻獎；而我本人也榮獲第二十五屆個人醫療奉獻獎。獲獎是肯定過去的努力，其實是對我們有更大的期許。

目前，我承擔的責任就是帶領團隊提升與精進：與國際接軌、邁向智能醫院；持續推動各項認證，以確保醫療服務品質與安全。最重要的是，醫療團隊要心懷「視病猶親」的熱情，秉持創院精神效法基督愛人的精神。

殷切的期盼

諾貝爾和平獎得主德蕾莎修女（Mother Teresa）說：「在最需要的地方，看到自己的責任，」她也竭盡全力灑下仁愛的種苗，世界各地繼而發芽生根。

聖馬爾定醫院與阿里山居民心手相連，早已是生命共同體，如今，我們深感簡易的醫療站已無法負荷病患的各項需求，所以在阿里山蓋一座「醫院」，方能守護病患，及時挽救他們的生命。

單憑修女和醫療團隊，仍志堅力薄，但只要凝聚社會力量，共同努力，必定如堅石可破。邀請大家一起築夢，以榮耀天主聖名。



華淑芳修女與她所創辦的聖馬爾定醫院。圖／擷自聖馬爾定醫院網站，天下文化，民報合成

作者簡介

林保寶 台北實踐大學社會工作系、羅馬聖十字架大學哲學系、羅馬德蘭學院神學系畢業，曾任梵蒂岡廣播電台編譯。

著有：《老農夫》、《找出路》、《我跑來跑去，從旅行中尋覓心靈》、《帶著媽媽去旅行》、《充滿祝福的告別》（天下生活）；《毓繡．心中的美術館》（財團法人毓繡文化基金會）；《吹海風的路》、《聆聽花開的聲音》、《浪漫台三線人文風光款款行》、《永恆之城》、《幸福角落》、《失意角落》、《人間角落》、《聖母媽媽到萬金》、《誠意呷水甜》、《奉獻》（天下雜誌）；《用靜默擁抱世界》（遠流出版）；《愛者》、《馬祖世紀末的告別》、《生命的完成》、《划到生命深處》、《生命告別之旅》（天下文化）；《牆上烽火》（博揚文化）；《莿桐最後的望族》（玉山社）；《耕耘心田》（法鼓文化）。