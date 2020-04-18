台灣捐贈德國口罩，卻因德國政府發言人「謝謝台灣」「卡喉嚨」，連德國在台協會都遭到網友出征，我駐德代表謝志偉今天在臉書PO千字文緩頰。他呼籲民眾理性看待台德的兩國的邦誼，別讓「一場聯邦政府記者會瞬間使台灣的及時雨變成德國的西北雨了。」圖/取自謝志偉臉書

台灣捐贈德國口罩，卻因德國政府發言人「謝謝台灣」「卡喉嚨」，連德國在台協會都遭到網友出征，我駐德代表謝志偉今天在臉書PO千字文緩頰，他說，台灣與德國沒有邦交，德國卻連續幾年在世衞大會為台灣講話。台灣捐贈口罩給德國，如同貼在醫護的臉龐，宣稱「我給你靠」之意，他呼籲民眾理性看待台德兩國邦誼，別讓「一場聯邦政府記者會瞬間使台灣的及時雨變成德國的西北雨了。」

謝志偉說，100萬片口罩已分送全德十六邦要交給第一線的醫護工作人員了，令人感動、欣慰。但是一場聯邦政府記者會似乎瞬間譲台灣的及時雨變成德國的西北雨了。對於「捐贈口罩」一事，德國政府曾否、是否、會否由官方表達感謝一事，在台德兩國社會都引起相當大的討論及評論：平時對德國基本印象均屬正面的台灣民眾忿忿不平地怒問：「説出Taiwan 有那麼難嗎？」。外交部的回應簡單、清楚、明瞭：「捐贈是盡國際義務不求感謝。」這是此次捐贈的本質，指出這點最重要，也最關鍵。

謝志偉說，「不求感謝」並不等於「不用感謝」，簡單之至的道理。他以自己擔任過一年的政府發言人（2007-2008），我知道，當發言人會由「凡事必談」變成「某事避談」時，必然牽涉到兩個層面的其中之一：資訊層面或心理層面，且可複選成千層面，端視情況之複雜程度而定。處理稍有不甚，後果多半堪慮。眼前這事，顯然如此。

他強調，自己不是在為這位發言人「開脫」或減輕「罪狀」，有些人將其比成德國版的那位聽到台灣就耳聾的世衞加拿大專家兼助理祕書長Bruce Aylward，這是相似度接近百分百，本質卻是相差天和地。他解釋，過去這三年，德國健康部部長連年都在世衛大會上為台灣發言，德國到底對台灣夠不夠意思？遠的不說，看他們最近作的兩件事就知道，其一，約兩個月前，2月7日，德國代表歐盟27國在世衞值執委會為台灣發言。其二，德國籍的歐盟執委會主席馮德萊女士4月7日以其推特謝謝台灣的口罩善行。

謝志偉還舉例，去年八月到今年年初，我和德國駐台代表分別在台北和柏林簽署了包括「駕照互相𠄘認」、「轉型正義合作」和「銀行及保險業跨境監理合作文件」等共六個備忘錄及恊議等。還不包括幾個在進行當中的。他反問，「這些，老共沒意見嗎？沒要擋嗎？」德國連續幾年在世衞大會為台灣講話。「老共爽嗎？」、「德國和中國有邦交，和台灣沒有耶！」

謝志偉為德國發言人被問及是否感謝台灣而吞吞吐吐緩頰，他研判可能是，德國政府對台灣捐贈口罩如何表達謝意，已另有決定或討論中，此刻回應，人、時、地都不宜。此為資訊面。另一可能是，決定尚無，或決定是「不。」但這和人情義理有衝突，於是就卡喉嚨，此乃心理層面。當然，另一可能就根本是被中國嚇到不知如何是好/示好，以致聲失控。本案三種可能，到底何屬，依我之見，仍未定，但也不能掛保證，就讓時間來作友誼的見證人吧。

謝志偉強調，也許這樣的情境正好也描繪了台灣作為一個長年被中國霸凌、明明頭好壯壯卻被「居家隔離」整整要五十年，卻仍手腳俐落地蹦蹦跳跳，快要氣死中共這隻病毒的好小子，得空還能幫平常有吃有喝就送點過來的左鄰右舍搬磚挑瓦，以助他們被颱風吹跨的房子！

謝志偉透露，前天和同仁開了四百多公里去台灣捐贈的一百萬個口罩的倉儲並確認全已安全送往十六邦給第一線的醫護人員使用了。國會議員朋友Frank Müller-Rosentritt 也開了一百公里的車程前往會合並與我拍照、錄影留言作紀念。其他幾位則因倉儲公司防疫考量，則以電話、簡訊表達由衷的感謝。

謝志偉感性的說，送往德國十六邦的口罩，一路隨著車輪壓公路留下的一道一道痕跡，送到各地第一線醫護人員手上，在他們疲憊但堅強的臉上留下一條一條與生命拼搏的痕跡。台灣口罩緊緊貼緊在德國醫護的臉上，如同台灣向他們訴說「我給你依靠」，這個安穩來自於「Made in Taiwan」的口罩。他們不一定個個知道。好故事，自然會被傳誦，台灣的命運路徑圖就是個好故事。他們最終總會知道的。現在知不知道，有那麼重要嗎？

他呼籲大家，去德國在台恊會網站駡人之前，請先谷歌一下，他們過去到現在是怎麼在支持、稱讚台灣的。因為「德國」不等於「德國政府」，「德國政府」不等於「德國人」。就跟「黨」不等於「國」一樣。