Jason-2/OSTM衛星提供了對洋流和海平面上升的見解，對海洋預報、氣象學和瞭解氣候變化具有切實的好處。這些意見正在由其繼任者Jason-3繼續。圖／ NASA/JPL-Caltech

海洋監測衛星成功結束任務

Jason-2/OSTM 是美國宇航局（NASA）與法國航天局國家空間研究中心（Centre National d'Etudes Spatiales，CNES）、美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）和歐洲氣象衛星應用組織（歐洲氣象衛星利用組織）的聯合飛行任務，於2008年6月推出。飛行任務延長了由美國宇航局—法國國家空間研究中心TOPEX/波塞冬（Poseidon）和Jason-1號飛行任務開始的長期海面高度測量記錄。

自發射以來，Jason-2/OSTM 繪製了全球海平面上升近 2 英寸（5 釐米）的圖表，這是衡量氣候變化的重要指標。特派團還分發了100多萬份資料產品，併發表了2,100多篇科學論文。在其11年運行期間，Jason-2/OSTM説明改進了NOAA的颶風強度預測，並提供了重要的海洋風和海浪觀測，並為此將這些重要的海洋高值觀測點固定在NOAA的運行觀測系統中。

由於最近航太器的電力系統退化，飛行任務夥伴決定結束飛行任務，以減少對其他衛星和未來進行測空任務的風險，並遵守法國空間法。Jason-2/OSTM 的 11 年使用壽命遠遠超過了其三年的設計壽命。這些測量工作由其繼任者 Jason-3於 2016 年推出。Jason-2/海洋表面地形任務（Ocean Surface Topography Mission，OSTM）是美歐系列衛星任務中的第三個，旨在測量海面高度，於今年（2019）10月1日成功完成其科學任務而退休。

Jason-1、Jason-2/OSTM 和 Jason-3 的技術進步將在未來幾十年內投入使用。繼Jason-3之後，未來將有兩顆哨兵-6（Sentinel-6）/傑森-CS（Jason-CS）衛星，計畫於2020年和2025年發射。

發現格陵蘭的冰川比預期的更受到威脅

2019年3月，美國宇航局領導的一個研究小組宣佈，過去20年來格陵蘭島流動最快、變薄的冰川雅各沙文·西斯佈雷（Jakobshavn Isbrae）現在流動得更慢，變厚，向海洋推進，而不是向內陸撤退。從表面上看，這聽起來像是好消息。畢竟，如果這個消耗格陵蘭島7%的冰川巨獸正在放緩，那肯定意味著全球變暖也在減緩，對嗎？



格陵蘭島東部赫爾海姆冰川（Helheim Glacier）邊緣的一大池開放水域，從飛機可以看到。OMG團隊成功地將一個海洋探測器扔進這個水池，並測量了冰川表面的水溫。圖／NASA

錯。一些人這樣解釋這些發現，表明研究結果證明了全球變暖正在減緩或停止。然而，事實描繪了一幅不同的畫面。雖然雅各沙文的行為可能令一些人感到困惑，但沒有證據表明其增長，表明全球變暖有任何減緩。全球二氧化碳濃度沒有下降，全球大氣和海洋溫度沒有下降，全球海平面也沒有下降。事實上，所有的證據都強烈地指向相反的方向。雅各沙文目前的事件告訴我們，除了由於人為排放的溫室氣體對地球產生的長期變化外，海洋振盪等自然過程在短期變化中，也起著關鍵作用。

事實，格陵蘭島仍在失去冰，其他格陵蘭冰川仍在退縮，海洋正在變暖。雅各沙文的底線是，它仍然是海平面上升的主要貢獻者，它繼續失去比它增加更多的冰塊。

為了更好地瞭解海洋溫度的作用，四年前，美國宇航局發起了海洋融化格陵蘭島（Oceans Melting Greenland，OMG）運動，以測量格陵蘭島周圍的海洋溫度和鹽度。OMG團隊在格陵蘭島周圍的海洋中部署了285個探測器，以測量水溫如何年復一年的變化。

在未來一年半內，OMG團隊將完成對格陵蘭島200多個冰川的綜合分類，以量化海洋在退縮中所起的作用，以及島上因此失去多少冰。