美國總統拜登上任屆滿100天，由於前總統川普強力圍堵中國，外界原憂心拜登將無法延續政策。不過中央大學經濟系教授邱俊榮認為，川普上任後對中國發動貿易戰是台灣經貿關鍵的轉變，台灣從被認為可能是最大受害者，竟轉變為最大受惠者，美國跳出來聯合盟友組供應鏈，這都是過去想像不到的發展。拜登上任後基本上也延續川普基調，但邱俊榮提醒，未來不能單靠最具優勢半導體，應多關注 5G、AI智慧應用等產業發展方向，同時人才與技術外流問題也要多從國安角度防堵。

美國總統拜登4月29日就職屆滿百日，拜登政策作為與影響，全球都在看。由中央廣播電臺、陳文成博士紀念基金會合辦的「拜登上任100天，未來美中台關係定調了嗎？」論壇上，學者特別從國際政治、軍事、經濟等三面向，分析拜登這百日來的作為對未來美中台關係的影響。

中央大學經濟系教授邱俊榮從經貿層面剖析拜登政府的政策影響，他表示，這幾年來的發展對台灣經濟具有非常深刻的影響。10年前產經學界非常擔心台灣經貿嚴重向中國傾斜的問題，特別是兩岸洽談ECFA期間更憂心這種密切往來會影響台灣的經濟自主性，讓台灣產業多元化和轉型受到延宕。邱俊榮透露，當時各方不斷設法讓台灣產業能連結到歐洲或美國或者南向國家，目標很明確，但現實很難落實，經濟的力量的確相當強大，一直到前兩年，甚至是2018年川普上任後，這個基調依然存在。

川普發動貿易戰扭轉台灣經濟傾中問題

邱俊榮提到，行政院宣布台灣對中國投資已經降到33%，雖然還有許多是透過第三地再轉進中國，但確實已經比以往下降許多了。而這樣的大轉變，就是因為美國前總統川普發動貿易戰，當時預測機構多半認為貿易戰最大受害者應該是台灣，沒想到經過半年，最大受益者也是台灣，正因為過去投資最多，回來的也越多，沒想到實現了過去期盼很久卻無法落實的目標，更對台灣經濟底氣和投資有很大的驅動效果，如果沒有川普的貿易戰，10年前的理想模式恐怕還難以實現。

邱俊榮還指出，過去因台灣與中國經貿往來的經驗，對於印象較為親中的拜登上任後美國貿易走向會較為憂心，不過從拜登上任至今可以看出，實際上拜登對台灣的幫助不會比川普少，基本上拜登還是維持了川普的基調。特別是貿易戰之初，已經有隱約有新的供應鏈出現，沒想到短時間內演變成美日澳等國形成新的供應鏈，拜登籌組的抗中聯盟形成對中國的包圍，就連過去友中的歐洲，對於和中國的歐中協議也有疑慮，包括義大利、英國都有警覺，這是過去很難想像的。

邱俊榮認為，拜登政府相較於川普，更重視的是內政與內部經濟發展以及美國經濟基礎的建構，包含硬體和軟體，基礎建設和人才培育，內需未來可能會比外貿佔更大比例。因此未來聯準會是否會調整金融過熱問題，特別是通膨的問題，下半年是否控制寬鬆政策等等，都是未來需要留意的地方。

防人才與技術外流要從國安角度思考

不過，對台灣影響來說，邱俊榮認為短期內仍不容易見到台美之間經貿協議的簽訂，而在供應鏈合作上，雖然會比以往多很多，但提醒台灣政府不能只限淺層的貿易買賣上，要能夠建立長期具有優勢的合作，像是在半導體上，美台之間應該針對技術和人才上進行深入合作，甚至可以趁新台幣具有優勢時，送人員到美國受訓等等。



半導體的優勢要維持，新創、AI也要同步發展。圖為蔡英文總統（左2）出席力積電銅鑼廠動土典禮。圖／擷自總統府

此外，邱俊榮強調，雖然台灣的半導體相當具有優勢，但台灣經濟未來不能只有半導體，以台積電而言，儘管在先進製程相當強勢，但低階製程許多國家並非不能做，實際上許多國家也正準備做，因此長期要未雨綢繆，在半導體產業押注太多資源時要非常小心，他特別強調，應該關注5G、Ai等新科技的發展，可以與美國作實質合作，另外新創事業也可以多多合作。

邱俊榮認為，從美中貿易戰、科技戰甚至走到價值戰過程中，台灣還要特別注意人才挖角以及技術外移的問題，過去對於人才與技術的外移往往以市場邏輯在思考，但這樣的思考角度對台灣非常危險，應該將是場經濟成分降低，並從國安角度去思考經濟問題，從國安角度出發的防堵必須要提高，才能保護台灣的人才和技術。