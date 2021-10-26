有一家亞坤咖啡餐廳，在中國南京的連鎖店，因為在宣傳影片中把台灣列入國家，三天後被下令關門大吉，亞坤是新加坡企業，全球有四十家分店，中國對「台灣國家」充滿忌諱，蔡英文在國慶日大會上，以創新版「特殊兩國論」形容台灣目前處境，但是中共從習近平到黨媒卻保持沉默，美國同樣沉默，這種沉默沒有多久，攻擊小英兩國論的文鬥文章，終於在《風傳媒》出現了：作者林青弘，以政治惡霸描述小英，甚至已經遭到罷免的陳柏惟也順便被修理，真正分裂中國的始作俑者中共不是惡霸，長期佔據國會的地方派閥不是惡霸，反而被霸凌的台灣治理當局變成惡霸，才擔任立委一年多的年輕人是惡霸，這種馬克思主義詭辯廢文，實在讓人讀不下去。

熟悉歷史的人都知道：羅馬帝國崩潰後，歐洲新國家陸續誕生，鄂圖曼帝國崩潰後，中東更多國家產生，目前，全球兩百多個國家產生，不外乎因為戰爭整併或者和平分離，這裡面有一個特點就是創造的可能，十三世紀，立陶宛和波蘭曾經整併為一個國家，經過戰爭後又分離，非洲索馬利亞原本是一個國家，現在分裂出索馬利蘭，蘇丹也分裂成南北兩國，而遭受伊拉克迫害的庫德族，在安納托利亞高原建立庫德共和國，這是人民對國家創造性可能的展現。

擁有金馬列島合法主權的中華民國流亡政府，與台灣治理當局，因為政府身份高度重疊，長期遭受國族認同混亂折磨，因此蔡英文以中華民國台灣，或台灣中華民國形容這個國家，這是一種創造性新國家，也是外科手術分割連體嬰方法，台灣中華民國目前未受到國際接納，但是未來還很難說。

中華民國宣佈結束動員勘亂，等於宣佈放棄用武力對舊中國領土的追索，可惜，發動革命的紅色中國，從中華蘇維埃共和國改國號為陝甘寧特區政府，建政後又改為中華人民共和國，這個政權一開始就不承認中華民國政權，當然不可能回到務實道路，承認台灣是獨立國家，否則台灣主權問題早在1971年，就可以解決，不必拖延至今。

人民才是國家主人

中華民國是國號，政府才是執行國家政策的單位，被統治人民才是國家主人，外蒙古國在人民同意下，已經改變三次國號，沒有因此而少一個人，保衛國家的意義在於守護土地和人民，而不是守護名稱，因為名稱國號隨時可以變更，台灣若獨立建國，也可以用台澎金馬國，若金馬決定公投獨立，台灣就用台澎共和國國也可以，從這裡就可以發現：住在台灣高喊悍衛中華民國的人，其實是故意無視台灣，他們當然知道國號只是虛名，這些人悍衛的其實是中國。

10月21日，拜登說：美國有保護台灣的責任，前美國國安顧問波頓說：只是軍事保護台灣還不足，美國應盡快承認台灣獨立主權，與台灣建交，這才是永保印太和平方法，歐洲議會也通過台灣關係法，西方國家同步開展與台灣政治經濟來往，相信這是台灣成為獨立國家好的開始。

台灣一直是和平主義者，若以內戰失敗的中華民國身份來論，也早已宣佈投降，不反攻大陸了，只差沒到北京下跪，如今，老共才是喊殺喊打和平破壞者，到底誰是惡霸？