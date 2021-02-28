2018年，老韓靠著造神電視台的「政治造神運動」，把一個普通的眷村中層貴族化妝成庶民，聚集一堆反對民進黨的選民，一口氣掀起韓流，藍營選票大量外溢，老韓因此幫藍營搶到多數地方諸侯大位，這個英雄故事已經列入台灣選舉史上奇蹟，曾經坐過神轎的老韓當事人忘不了，拜神明的選民，同樣津津樂道，但是，兩年後，「造神台」搬家了，網路市場無法掌握，所以，趁著韓粉不死，想要攻下政治山頭，只有結合藍色媒體大亨老趙，兩人同盟，為2024年大選暖身，如此計畫終於付諸實施，能否再造「韓流」，就看台灣人傻不傻了。

敲門公益之旅開跑

於是，說動手就動手，半夜跑到你家敲門的來了，老韓精心策畫的「敲門公益之旅」，已經累計20萬人追蹤，證明韓粉不死，聲量還在，至於聲量的正負，還有待調查，這些追韓的粉末將兵，就是老韓政治復出的本錢，擔心直播主桌頭出面圍事，老韓先下了「絕不募款」的命令，以免桌頭打架。

所謂公益，說白了就是到處插花，只要有好事，有人安排，就到場亮亮相，讓粉眾明白，老韓除痣之後的神采是否依然飛揚，模仿老蔣演說的手勢是否更到位，但是，前天老趙突然脫稿，未遵守導演安排演出，眾人關心的不是老韓的臉上有痣，而是「韓趙聯盟」這齣戲，要如何演下去。

本來依照「韓導」的安排，主角要出來之前的暖身運動不能少，其中比公益之旅暖身，更重要的就是老趙選主席，先在國民黨內場暖身，老趙選主席，老韓先幫他敲鑼打鼓，本來老韓估計，這個丐幫位子肯定沒人要，只要他吆喝一下，韓粉轟擁上前，投票給老趙，那麼，黨內必定無人可擋，到時候，老趙拿下丐幫主席，根本就是桌上取柑，那樣輕鬆，沒料到，老趙暖身動作太大，很可惜雷大雨小，起初，老江主席也給了中評委位子，算是給老趙、老韓面子，沒想到要修改選主席的一年條款，就踢到鐵板，國民黨內大老和中壯派，跳出來大聲說，「不可」，這下子，「暖身秀」一下子變成「濕背秀」，留下一個乾笑的老江說，「我要連任黨主席」，除非老韓跳出來和老江競爭，否則老趙的跑龍套暖身腳色到此結束，偏偏老趙不甘心，因為這場龍套戲份太少，既然已經跳下場，索性就持續唱下去，反正不唱白不唱，老趙自認歌聲不差，只好硬頭皮說，我決定要選總統。

老趙不聽導演指導

這下糟了，本來，選總統就是韓導的規劃，現在，安排老趙先出來暖身，沒想到龍套越唱越歪樓，原先計畫這齣戲裡面，韓粉韭菜必須被割三次，第一次，鼓吹韓粉入黨，在黨內先幫老趙通過主席選舉大關，第二次，先用口號把韓粉的神經叫醒，大元帥睡醒了，等著接受穿雲箭，為2022年地方選舉的藍色政客站台，藉此培養感情，如果能夠當選最好，第三，夾著地方選舉的餘威，直攻總統大位，從現在算起，還要三年，三年能夠拿下總統大位，這些努力絕對值得。

這種策畫不是一般導演可以做到的，老韓不怕失敗，在失敗的地方站起來，放棄自己得而復失的高雄市長寶座，直攻總統大位，分析原因如下，朱立倫聲量下跌，已經無力和老韓競爭，藍營黨內最高聲量的新北市長侯友宜，肯定在2022年爭取連任，而且以他的民意支持度來看，侯友宜在新北市長選舉，90%不會失敗，如此一來，侯友宜被綁在市長寶座上，想要下來「酸宗痛」的話，又會變成下一個老韓，被罵死，所以，侯友宜應該不會「酸宗痛」，接著看下去，有志大位的朱立倫，幾乎銷聲匿跡，不像有心於大位，就算黨內辦理提名初選，這一次沒有郭董攪局，朱立倫肯定無法勝過韓粉的團結，現在，老趙聲量雖然很高，知識藍和派系藍支持哪一個，才是勝負關鍵。

韓粉的成分以深藍加上草根藍居多，佔了黨內4分之1，這些草根藍多數無黨籍，必須加入黨員，才能夠使老韓聲勢大漲，如今旅行敲門才剛開跑，前面的路還很漫長，老韓要保重，好好跑下去。



左起：江啟臣、韓國瑜、趙少康、侯友宜。圖／民報合成