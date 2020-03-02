經濟部昨天表示，4月上旬的口罩日產能可達1300萬片，有立委呼籲調整口罩販售政策，可改為2周領6片，對此，行政院長蘇貞昌今（2）日表示，未來隨著口罩產能增加，會隨時調整，配合各地各種需求，調整口罩實名制領取購買的片數。

蘇貞昌今天視察中央流行疫情指揮中心，他受訪時表示，非常感謝防疫團隊的努力，以及國人的諒解跟配合，政府從去年12月底開始對抗武漢肺炎，爭取到最寶貴的2個多月時間，作法都是步步為營，對於口罩方面，一方面就是增加產能，調整供需，一方面就是把口罩給最需要的人，這個作法，隨著產能增加，從一開始一天100多萬，到現在可以一天到700多萬片，未來可以增加到1千多萬片，已經給最需要的第一線醫護人員及特殊工作人員、病患，同時給小朋友的數量也增加。

蘇貞昌指出，未來隨著口罩產能增加，會隨時調整，配合各地各種需要，調整相關實名制領取購買的片數，但無論如何，當全世界都在鬧口罩荒、口罩貴得不得了的時候，台灣的口罩是最穩定也最便宜。

至於疫情升溫，現在是否還是呼籲健康的人不用戴口罩？他回應，政府是遵照專家會議的結論，健康的人不用戴口罩，但隨著疫情的變化，對於長時間、密閉空間、通風不良的地方，也要視具體狀況，有需要的時候還是戴上口罩，如果身體不適，就待在家不要趴趴走，另外要進出醫院或不停接觸的人，當然應該要戴口罩，一切還是尊重專家提醒。

此外，他也呼籲民眾盡量減少到醫院，沒有必要、沒有病不必到醫院，陪病、探病都應大為減少，公職人員、民意代表跑攤，其實也是最危險的，如果能夠帶頭配合防疫措施，不跑攤並不失禮，相信在防疫期間，民眾都會諒解，大家一起努力防疫，減少破口。