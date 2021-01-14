●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

義大利前總理倫奇的義大利萬歲黨退出執政聯盟，造成倒閣危機。

愛沙尼亞總理尤里·拉塔斯因貪腐接受調查於13日辭職，總統邀請中間偏右的改革黨組閣。

衣索比亞表示擊斃3名前提格雷執政時期的成員，包括前外長。

伊朗開始於實驗爐研究鈾金屬燃料，違反核協議。

美國

NASA科學家因隱瞞參與中國千人計畫被判有罪。

日本

疫情失控全面禁止入境，原本包括台灣在內可入境商業人士的11國也都停止入境。

印度

2020年向中國進口額減少19.5%，總理莫迪排斥中國貨國產化目標初步取得成效。

英國

首相強生表示要警惕中國參與英國重大基礎建設。

義大利

前總理倫奇的義大利萬歲黨退出執政聯盟，造成倒閣危機。

俄羅斯

繼先前葉卡捷琳堡12日公寓火災8死後，13日伯力又發生公寓火災5死。

西班牙

首都馬達里暴風雪過後滿目瘡痍，造成街道上有9000噸垃圾未清。

愛沙尼亞

總理尤里·拉塔斯因貪腐接受調查於13日辭職，總統邀請中間偏右的改革黨組閣。

墨西哥

決定開始施打俄製史普尼克五號疫苗。

衣索比亞

表示擊斃3名前提格雷執政時期的成員，包括前外長。

與蘇丹邊界有80人被殺。

蘇丹

警告衣索比亞派遣軍機飛越邊界是危險挑釁行為。

聯合國維和部隊維和任務至1月1日停止，將達佛交回給蘇丹政府，達佛人民擔心屠殺再起。

伊朗

開始於實驗爐研究鈾金屬燃料，違反核協議。

演習試射短程反艦飛彈。

最高領袖相關的兩個基金會遭美國制裁。

敘利亞

與伊朗相關基地遭以色列大規模空襲。

科威特

政府與國會僵持不下，導致總理辭職。

中非共和國

反抗軍攻擊首都，遭政府軍與聯合國維和部隊擊退。

馬利

聯合國車隊觸炸彈後遇襲，導致維和人員3死6傷。

喀麥隆

士兵攻擊獨立反抗軍村庄造成9死。

烏干達

拒絕各種觀察要求，使得美國取消觀察烏干達大選。

阿富汗

因談判雙方都等待拜登上台，和談停擺。

幾內亞灣

海盜劫船綁架事件在2020年達到新高，共22起，130人遭綁架。

紅海

航行風險大增，保險公司計畫提高保費。

福和會官方網頁：www.fratwn.org