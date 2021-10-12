2021.10.10據估計有10萬人聚集在首都華沙，支持波蘭留在歐盟。圖／擷自VOA

歐洲聯盟官員警告說，除非對波蘭憲法法院作出的本國法律優於歐盟法律的裁決提出挑戰，否則歐盟集團「有瓦解的風險」。歐盟法律的優先地位是歐洲整合的一個中心支柱。

來自捷克共和國的歐盟專員維拉·朱羅娃（Vera Jourova）10月11日說：「如果我們在歐盟不維持平等規則在歐洲各地受到同樣尊重的原則，整個歐洲將開始瓦解。正因為如此，我們必須對波蘭憲法法院開始勾畫的新篇章做出反應。」

上星期四（10／7），波蘭最高法院——憲法法院作出了本國法律大於歐盟法律的裁決。這項裁決觸發了抗議。週末，波蘭各地發生大型集會，支持波蘭的歐盟成員國地位。

星期日，據估計有10萬人聚集在首都華沙，支持波蘭留在歐盟。參加集會的包括曾擔任歐洲理事會主席直至2019年的唐納德·圖斯克（Donald Tusk）。他如今是在野的波蘭公民綱領黨的領袖。

圖斯克對聚集在華沙的人群說：「把我們今天聚集在這裡的是什麼？一個偽法庭、一群穿著法官袍的偽裝者，奉黨的領袖之命，違反憲法，決定讓波蘭離開歐盟。」

歐盟司法專員迪迪爾·雷因德斯（Didier Reynders）星期一警告要對波蘭實施報復。

他對記者們說：「我們目前在等待歐盟法院就波蘭局勢做出新的決定，……還有可能實施每日金融制裁。」

雷因德斯早些時候示意說，這些制裁有可能包括每天超過1百萬美元的金額，直到波蘭接受歐盟集團的法律裁決為止。

波蘭總理馬泰烏什·莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）在3月將案件訴諸波蘭憲法法院。他拒絕執行歐盟法院7月做出的兩項裁決。歐盟法院指責波蘭政府政治干預司法。

莫拉維茨基否認進行了這樣的干預。他星期一說，波蘭並不尋求退出歐盟。

他在臉書上說：「這是個有害的傳說。在野黨對波蘭在歐洲應有的負責任的地位缺乏自己的想法，利用了這個傳說。」

波蘭政府的支持者舉行了針鋒相對的示威，他們說，政府有權挑戰歐盟。

政府支持者齊格蒙·米爾尼克（Zygmunt Miernik）對美聯社說：「他們拿走了他們沒有權利拿走的權利，他們想越來越多地進行干預。」

歐洲對外關係委員會在華沙的分析師彼得·布拉斯（Piotr Buras）在接受美國之音採訪時說：「在很多歐洲首都和布魯塞爾，一個很大的擔心是，歐盟對波蘭施加的壓力越大，『波蘭脫歐』的可能性就變得越大。我認為這是個陷阱。」

布拉斯補充說：「這種『波蘭脫歐』、也就是波蘭脫離歐洲聯盟的威脅，是被誇大了。波蘭超過80%的人口支持歐盟成員國身份。波蘭在很大程度上要依賴內部市場，還有歐盟基金，包括（COVID-19）復甦基金。」

那筆COVID-19復甦基金價值660億美元。歐盟已威脅要扣住這筆基金，除非波蘭對其司法體係做出修改。

波蘭和匈牙利等歐盟成員國一再就法治、新聞自由和少數群體權利問題與歐盟衝突。

布拉斯說：「基本上說，我們此刻的爭鬥焦點是：歐盟是否將允許這樣的事情發生，也就是讓一個民粹主義的、專制的政府無視歐洲標準和歐洲法律，導致歐盟基礎被侵蝕。」

波蘭的裁決撼動了這些基礎。歐盟官員說，歐盟集團必須堅持其核心原則，然而，到目前為止，波蘭政府沒有表現出多少改弦易轍的跡象。