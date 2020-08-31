無懼中國威脅，捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）率團訪台，引發中國強烈抗議，痛批「卑劣行徑」，中國外交部長王毅更大嗆，「中國會讓韋德齊付出深重代價」，雖然捷克總統澤曼（Miloš Zeman）親中，但捷克主流民意支持訪團強化台捷友好關係，據「美國之音」報導，韋德齊這位捷克備位元首抵台，代表中國的脅迫外交（coercive diplomacy）失靈，後續若引發其他歐洲國家仿效的連鎖效應，恐讓中國更頭痛。

韋德齊率團於8月30日到9月4日訪台，訪團包含資深參議員、布拉格市長賀吉普（Zdeněk Hřib）及大學校長、研究機構、文化界人士、企業領袖、媒體等共89人，已於30日抵達台灣，由外交部長吳釗燮親自接機，韋德齊於登機前，特別在機場向團員強調，這次訪問台灣就是要彰顯捷克前總統哈維爾（Václav Havel）精神。

「美國之音」指出，韋德齊訪團除了開啟歐州「嗆中」第一槍的政治效應外，後續在台所進行的經貿交流也可望拉抬兩國的投資意向、共創後疫情時代的商機和供應鏈重組，而台商透過捷克「跳板」歐洲市場，也將為兩國經濟注入活水。

台北「捷克公寓」（Divadlo）的捷克籍老闆皮哈（Karel Picha）受訪時肯定的說，近幾年，歐洲不少政治人物對中國輕言屈服，讓一般人民都很反感，因此，韋德奇此次大陣仗訪台，其實從捷克媒體報導和捷克網民的留言都可以看出，大多數捷克基層人民的支持度很高，反應出中國的脅迫外交對捷克不但無效，而且可能還適得其反。

皮哈表示，韋德奇想向中國釋出一個很強烈的訊息，「捷克共和國是一個自由且民主的國，我們不喜歡任何國家，不管是中國還是其他國家指使或勒索我們，例如威脅，＂如果訪台，就會受損＂等，捷克訪問團做出一個很重大的宣示，就是金錢並非萬能」。

捷克前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）年初規劃訪台，但遭中國高壓威脅，間接造成柯佳洛猝死，引發參議院和捷克人民對中國高度反感，參議院並以50：1壓倒性票決，支持繼任的韋德奇完成柯佳洛遺願，率團出訪台灣。

捷克訪團抵台前，有70位分屬歐洲議會、美、英、德、法國國會議員，共同發表書面聲明，力挺維特奇率團訪台，彰顯西方民主國家反共陣營的聲浪高張。

報導指出，在此前提下，皮哈認為，捷克團這次訪台應該會帶來連鎖效應，引發其他歐洲國家仿效，他也期待透過此次的訪台行程，捷克能和台灣深化在教育、經濟、文化、醫療、觀光等各領域的合作。