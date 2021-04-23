●印太●歐俄●美洲●亞非●

........................................................................................................................................................................................

每日國際焦點

俄羅斯下令原本於烏克蘭邊界集結的部隊回到基地。但也同時在克里米亞舉行軍事演習。

印度染疫人數每日31.5萬人，醫院全面短缺氧氣。

美國總統拜登計畫推出增加投資稅率，以資助1兆美元的兒童照護、無條件學齡前教育、有薪假。

以色列因應伊朗將許多軍事設施移動到敘利亞境內掩體，發動大規模空襲。

印度

染疫人數每日31.5萬人，醫院全面短缺氧氣。

新加坡

隔離1,200移工。

印尼

有53乘員的潛艇KRI Nanggala-402號在21日魚雷演習時失蹤，艦內氧氣只能供應到24日，派出直升機與5艘船艦緊急搜尋。該潛艇為德製，1977年建造，1981年加入印尼海軍，2012年至南韓整修。

俄羅斯

下令原本於烏克蘭邊界集結的部隊回到基地。但也同時在克里米亞舉行軍事演習。

逮捕1,700名反對派抗爭人士。

英國

捷豹旗下路虎汽車的英國生產線因晶片短缺將暫停生產。

阿斯特捷利康疫苗不良反應增加至 168 例。

國會宣布中國在新疆進行種族滅絕，要求政府行動。

研究發現施打第一劑阿斯特捷利康或輝瑞疫苗以後，感染率下降65%。

美國

參議院通過反敵視亞洲族裔法案。

總統拜登計畫推出增加投資稅率，以資助1兆美元的兒童照護、無條件學齡前教育、有薪假。

美國企業第一季獲利大增。

眾議院再度通過讓華盛頓哥倫比亞特區成為第51州，送至參議院，預期參議院會反對。

加拿大

央行縮減寬鬆刺激經濟政策，並表示可能升息，使加幣大漲。

巴西

3月工業信心來到7個月來低點。

哥倫比亞

東南部非法武裝集團對摧毀古科葉田的原住民開火31傷，原住民逮捕其中5人。

以色列

因應伊朗將許多軍事設施移動到敘利亞境內掩體，發動大規模空襲。

空襲敘利亞時，敘利亞發射SA5地對空飛彈，未能擊中以機，而是飛越邊界落到內蓋夫核子研究中心附近，在距離反應爐30公里處爆炸。

以色列研究發現輝瑞疫苗對70歲以上92%有效，對過重者96%有效，肥胖症者93%有效，高血壓90%有效、第二型糖尿病患90%有效，對免疫缺乏者100%有效。

約旦

釋放16名因王室內鬨遭逮捕成員。

伊拉克

巴格達國際機場遭火箭攻擊無傷亡。

阿富汗

美國軍方高層尋求國防部同意在阿富汗附近佈署航空母艦戰鬥群以在撤出美軍部隊時提供掩護。

衣索比亞

本尚古勒-古馬茲州西部卡馬西區，人口2.5萬人的西達沃瑞達，自4月19日起遭武裝民兵完全控制。

美國表示未看到厄立垂亞軍隊有離開提格雷的跡象，敦促撤軍。

查德

由於必須對抗伊斯蘭極端分子，法國支持查德軍方接掌政權。

法國總統馬克宏以外，幾內亞總統等非洲國家元首將參加查德前總統葬禮。

埃及

將生產俄羅斯史普尼克V疫苗，預計第三季上市。

福和會官方網頁：www.fratwn.org