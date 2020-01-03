老韓在高雄跨年活動上被冷待，顯示「韓流民粹」已經減弱，其次，美國出手，摧毀中共網軍，也是另一個原因。

2019年，在幾國歡樂，幾國愁的氛圍下，倒數計時，「紐時廣場」的計時比台北慢了13小時，但是，現場充滿歡樂氣氛，比起遭受貿易戰爭重擊的中國，兩國人民內心冷暖，只能飲水自知，中國在反美之下，早已失去聖誕節氣氛，所以連結下來的跨年，也變得索然無味，加上鼠疫以及武漢傳出的非典傳染，人人自危，更不用說經濟下行，所導致的失業浪潮，已經在全中國席捲，李克強說，「這個年不好過，來年的希望也很迷惘」，中共如果被逼到政權危機的牆角，會走向姓資或者姓社，仍然不可知。

台灣在美中貿易戰爭中有得有失，2019年最後一天，台灣國會通過「反滲透法」，為這一年畫下句點，也對去年被中共同路人滲透，導致大敗選，展開反撲，面對「反滲透法」，藍營政客戴口罩不發一語，呆坐會場上，會場外紅色小丑一一現形，超過50%台灣人民認為反滲透法有必要設立，這是這一年來，台灣民主防衛上的進步，但是，明眼人都知道，執政黨急於通過這個法案，背後有美國壓力，也象徵美台同盟之下，台灣必須交出「投名狀」，而非只是執政黨選票考量，唯獨「時代力量」對法案仍然不滿，認為應該把限制「紅色媒體」也納入規範，才算是完備，「反滲透法」一通過，「大師鏈」在第一時間立即宣布退出台灣市場，剛好證明這個受到北京禮遇的網路訊息平台，會在台灣落地經營，背後的動機，很顯然不單純，從訊息平台所登載的訊息來看，文字語法，和中國用法接近，稱台灣總統為領導人，文章內容更是反美親共居多。

前不久，一份民調顯示，萬一美中之間發生衝突，台灣人選擇站哪一邊，結果80%以上的人選擇親美，客觀情勢看來，就算第一階段美中簽定貿易協議，但是，圍繞在科技，網路，智慧財產爭議，不會就此停止，台灣為了生存下去，必須與美國的科技交流，這是現實考量，美國一旦退出中國，台灣是最佳的高科技領域合作夥伴，美台互補，也可以使台灣提升目前高科技水平和製程，那麼，「反滲透法」是最起碼武器，可以讓美國轉移高科技給台灣，感到安心的法案，尤其是，台灣即將發展F16亞洲戰機維修中心，何況「五眼聯盟」國家以及歐盟，也早已立法，防堵紅色中國入侵，台灣肯定不是第一個「反中國滲透」的國家。

四大社群平台被五毛掌握

去年地方選舉，美國情報總監發現，台灣四大社群平台，完全被中共網軍五毛掌握，尤其使用最多客戶的「臉書」，以及第二大的LINE，80%替親中的老韓歌頌，順便製造攻擊執政黨的假訊息，因此美國通過「國防授權法」，把中共對台灣的網路入侵，也列為戰爭侵略一種，根據行政院統計調查，每個月來自中共網路攻擊3,000萬次，為了防堵紅色滲透，「臉書」正式宣布在台灣成立戰情室，去年12月，「臉書」已經採取行動，對製造「韓流」的粉專網頁，以及五毛網軍封號，「臉書」此舉，等於是向中共網軍宣戰，不容許去年的虛假訊息干預選舉，以及盲目「造神」再次上演，簡單說，「臉書」的目標就是撲滅「韓流」。

美國政府擺明力挺小英連任，這種情形更是前所未見，當然項莊舞劍，志在沛公，美國就是針對中共，以及台灣的親共政客，今年，AIT專門拜訪老韓，希望安排老韓訪問美國時間，沒想到卻被老韓拒絕，其次，老韓去年到美國訪問時，走動地方以親共的華人僑社居多，看在美國人眼中，已經嗅到紅色味道，如今又拒絕訪問美國，擺明不會親向美國，當然引起美國警惕，過去，美國對台灣選舉以沉默居多，如今公開干預，彭博新聞社更以顯著頭題對老韓的形象，作風，知識數落一番，「讚英貶韓」意味濃厚，公開擺明，美國不會任台灣出現親共的總統。

去年從失敗得到經驗，今年，執政黨對假訊息的查核反應，也很快速，但是，所謂「道高一尺，魔高一丈」，紅色同路人及媒體政客，乾脆利用民代的議會免責權，大喇喇在議會上散播假訊息，例如散播「吸毒免罪」，然後藉由社群網路傳播出去，一但警方抓捕「轉貼者」，就以民代問政所說，做為脫罪的理由，甚至利用這些事端，反過來指責政府傷害言論自由，最近，台大蘇教授的「2025年消滅故宮事件」，以及轉貼「王立強是林飛帆朋友」，都屬於這種套路，明知道是假訊息，故意轉貼，被約談後還裝無辜，指控政府干預言論，藍營的立委利用免責權，傳播假訊息，然後由傻粉絲轉傳，轉貼假訊息，是否應該受到言論自由保護，也因此陷入爭議，最近老韓在辯論會上，信手拈來從他口裡講出的假訊息，就有12則，例如，陳菊負債3000億，德國停止非核家園運動，高雄倒閉企業4萬家，就算「事實查核中心」多次澄清，老韓置之不理，因為假訊息透過候選人傳播，效力更大。

但是，今年這種優勢已經翻轉過來，從雙方網路戰場評估，PTT，推特，LINE親小英文字比較多，第二，以「谷歌」的訊息平台來看，「抨擊中共的訊息」，雖然無法屏蔽，但是，中共網軍會用大數據登入方法，製造塞車，一下子癱瘓文章，讓讀者無法登入閱覽，但是，這種情況很快被戰情室排除，從網路戰場雙方交手情況來看，相較於去年，今年執政黨對假訊息處理，快速果斷，更顯示出，這場大選勝負已定。