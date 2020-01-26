因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布中國籍人士來台限制。圖／衛福部

中國武漢肺炎疫情持續擴大，中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，全面禁止中國湖北省人士來台，中生暫緩入台2周，自中國入境的商務人士須自主健康管理14天。

中央流行疫情指揮中心昨天召集各部會研議後做成決議，中央流行疫情指揮中心今天宣布，全面禁止中國湖北省人士(含中生)來台；暫緩受理中國湖北省以外中國籍人士的觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請，特殊情況則個案審查(防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務)，已發入台許可證者則推遲來台。

此外，中生暫緩入台2週；自中國入境的商務交流人士須配合自主健康管理14天；自中國湖北回台的中國籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由衛生單位主動進行健康監測14天。

中央流行疫情指揮中心統計，台灣25日新增92例通報個案，無新增確診病例，目前累計通報283名個案，其中3名確診、124名已排除、156名隔離檢驗中(53名初驗陰性、其餘仍待檢驗)。3名確診個案持續收治醫院負壓隔離病房，其中首例個案密切接觸者46人中，2人有症狀已通報。

另1月24日公布的2名確診個案共139名接觸者中，1人有症狀，為50多歲男性確診個案在舞廳的接觸者，經通報初驗為陰性。

據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至1月25日累計1,975例確診，其中324例重症，56例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏無確診或疑似病例。

目前國際間除台灣外，累計36例確診病例，分別為泰國5例、香港5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本3例、新加坡3例、法國3例、澳門2例、越南2例、南韓2例、美國2例及尼泊爾1例。

指揮中心已在1月25日將中國旅遊疫情建議第三級警告(Warning)的區域由武漢市擴大為湖北省，請民眾避免至當地所有非必要旅遊；其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。