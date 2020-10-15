中國國民黨一般簡稱『國民黨』。英文也簡稱KMT，並沒有稱為CKMT的。『中國國民黨』這個名字，意味著屬於『中國』的國民黨。這顯然和台灣本土化和民主化的潮流有所違逆，在選舉中本來就很不利。更因為『中國』對台文攻武嚇，越來越厲害，令台灣人越來越討厭『中國』。『中國國民黨』更加被『中國』帶衰，在台灣的選舉中，漸漸失去選民的支持。這是大勢所趨，無法抵擋的潮流。國民黨改革派的有識之士，早有「去中國化」的意見。去中國化不只是拿掉『中國』那兩個字而已，並且還主張禁止國民黨員傾中投共，出賣台灣的言行。這是對『中華民國』和『國民黨』還有理想和忠誠的改革派的真知灼見。眼看著迷航的國民黨載浮載沉，他們憂國憂黨之情，我們很能體會。

最近國民黨立法院黨團總召林為洲提出改名建議，主張拿掉『中國』兩字，直稱『國民黨』。他認為政黨必須在選舉中勝出，才能實踐理想。而『中國』是票房毒藥，不摘掉『中國』這頂帽子，國民黨將永遠無法得到台灣選民的認同。他都還沒碰觸到禁止黨員傾中投共的實質議題，就引起馬英九等頑固傾中派的反對。本來被誤認為改革派代表的黨主席江啟臣，馬上嚇破膽一般，否定了林為洲的提議。據民意調查，認為自己是台灣人的有63%，認為自己是中國人的只有6%。目前看來，『中國國民黨』到底還是屬於『中國』的『國民黨』。是一個由6%的中國人主宰的政黨。這一點和中國十四億人，被少數共產黨員宰制的情況一樣。我們討厭國民黨的理由，也和討厭『中國』的理由一樣。那是一個不可救藥的獨裁結構，也是和台灣民主化格格不入的政黨。

摘掉「中國」金箍 國民黨才有活路

國民黨的改名，如果只是選舉利益的考量，那也不是真心誠意的根本改革。對國民黨不堪的過去，為了台灣健康的政黨政治和轉型正義的理想，我們都願意給國民黨一個重新做人的機會。把『中國』這頂大帽子摘掉，對國民黨不只是在選舉上比較公平，更代表國民黨民主化和本土化的改革決心和成長茁壯的可能。讓凱薩的歸凱薩，上帝的歸上帝。說國民黨在台灣的存亡，在『中國』這兩個字，一點也不誇張。如果任由馬英九、陳廷寵、吳斯懷這種國民黨黨員主宰國民黨，我們可以斷言『中國國民黨』是沒有可能把『中國』那兩個字拿掉的。那麼我們就等著看『中國國民黨』末日的到來。只是在美、加、歐盟、日、澳、印、菲、越等形成對中國圍堵的國際局勢下，台灣絕對不能讓這種中國人宰制的國民黨執政。否則，誰知道他們會不會把台灣帶往與自由世界為敵的危險境地。

在台灣人這種充滿危機感的心理因素下，說不定民進黨還樂得看『中國國民黨』死抱著『中國』這塊招牌，在台灣的民主選舉中沉沒呢。有為的國民黨改革派，如果不願意另立政黨，那麼改名還不如革命。就直接對傾中的統派宣戰、奪權。如果你們是國民黨有理想有熱血的黨員，那麼此舉不只是救黨圖存，對台灣的民主政治和台灣的存亡，甚至對影響中國民主化，都能做出莫大的貢獻。我相信連中國對民主有所嚮往的人民，將來都會把這一段載入史冊，把你們當英雄來崇拜。

摘掉『中國』這個金箍，還意味著思想的解放，從此海闊天空。有如日本「脫亞入歐」才能夠成為現代化的強國一般，不只是國民黨人，台灣人也應該拒絕落後的中國意識型態的禁錮，讓自己成為一個思想自由開放的現代化國民。



作者認為摘掉『中國』這個金箍，還意味著思想的解放，從此海闊天空。​圖／擷自國民黨網站，民報合成